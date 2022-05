Vediamo meglio insieme che cosa possiamo fare per aiutare il nostro corpo ad arrivare in forma perfetta per la famigerata prova costume.

Ormai la bella stagione è iniziata, c’è poco da fare e non possiamo fare a meno di pensare che la possibilità di rilassarsi su di una spiaggia è dietro l’angolo, ma questo vuol dire che dobbiamo indossare il costume.

Non tutti, dopo l’inverno si sentono pronti e quindi a proprio agio con il loro corpo, ma noi oggi vi vogliamo indicare un’esercizio che vi aiuterà a tornare in forma e a rimodellare alcune parti.

Prova costume: bastano 20 minuti di questo esercizio e sarete perfetti

Ovviamente molto spesso facciamo lunghi allenamenti in palestra, seguiti per bene da un personal trainer, oppure delle lezioni che ci interessano, ma se non abbiamo tempo di fare tutto questo, veniamo in vostro soccorso noi, con un allenamento di soli 20 minuti, che possiamo fare da fermi, e che sono ottimi per tantissime persone.

Come sempre, chiedete consiglio ad una persona qualificata per verificare la correttezza dell’esercizio eseguito e poi procedete da soli, e mi raccomando chiedete, sempre, il parare al vostro medico curante.

Iniziamo, dopo aver ricevuto l’ok per procedere, mettendoci seduti al tavolo e rilassiamo la nostra schiena ma appoggiando i palmi delle mani sotto al piano, in questo modo inspiriamo aria e pieghiamole ad angolo retto.

Buttiamo fuori l’aria fino ad avvertire una certa tensione, fermiamoci per circa 20 secondi e poi possiamo fare nuovamente l’esercizio, che possiamo ripetere per altre due volte, arrivando ad un totale di tre.

Passiamo al prossimo, appoggiamo la schiena al muro, e mettiamoci seduti su di una sedia, rilassandoci ma facendo scendere lentamente le gambe verso il basso, cercando di creare un angolo retto tra il muro e le nostre gambe.

Questa posizione va tenuta per circa 20 secondi, ma importantissimo ricordiamoci di respirare sempre e poi tornare in su, una volta che abbiamo iniziamo a fare questo movimento, e ci sentiamo pronti, possiamo provare anche a scendere di più.

Questo esercizio ci fa bene perchè ci permette di allenare, sia le gambe, ma anche i polpacci ed il sedere, rinforzando, inoltre anche la muscolatura che si trova attorno al nostro ginocchio.

Ecco l’ultimo esercizio, che ci aiuta per diminuire la nostra pancetta, ed è veramente il più semplice, mettiamoci seduti a terra e rilassiamo le braccia, adesso alziamo leggermente le nostre gambe e ed indietreggiamo contemporaneamente con la schiena ma portando avanti le braccia.

Dobbiamo rimanere seduti, in questa posizione un po’ in equilibrio per circa 30 secondi, ovviamente all’inizio avremmo qualche difficoltà ma poi ci sembrerà veramente facile, ecco che ripetendo più volte questa serie di esercizi saremmo perfetti per la prova costume.