Antonella Clerici, l’annuncio del dolce evento è in diretta tv: ecco cosa è successo nella recente puntata del suo programma.

Oltre che per la bravura alla conduzione, Antonella Clerici è nota a tutti per la sua simpatia, la sua dolcezza e la sua umanità; per questo, come anche visto già per diversi anni a La prova del cuoco, i protagonisti dei suoi programmi diventano spesso parte di una grande famiglia.

La prova è stata data da quanto successo in una delle ultime puntate di E’ sempre mezzogiorno, nuovo programma culinario della Clerici; l’annuncio del dolce evento è avvenuto in diretta tv, ecco cosa è successo.

Antonella Clerici, l’annuncio del dolce evento è in diretta tv: cosa è successo

La puntata del 26 aprile di E’ sempre mezzogiorno si è aperta con una bellissima notizia per due protagonisti del programma, ovvero i gemelli Billi; raggiunti in cucina dalla Clerici, hanno ricevuto un particolare omaggio per la nascita della piccola Nais.

Alessandro è diventato dunque papà, mentre Filippo zio; la Clerici lo ha annunciato in diretta, con la regia che in sottofondo ha mandato la canzone di Laura Pausini Benvenuto, con tanto di foto del neo-papà Alessandro.

“Grande tifo in casa Billi, come sapete è finalmente nata Nais, figlia di Alessandro e nipote di Filippo!” le parole della conduttrice, che poi in cucina ha chiesto ai due come si sentissero ad essere diventati rispettivamente papà e zio, sottolineando poi come la piccola sia una bambina davvero bellissima.

Con grande emozione Alessandro ha risposto ed ha poi ringraziato tutto lo staff dell’ospedale in cui sua figlia è nata; “Appena l’ho presa in braccio ho avuto una cascata di lacrime, non me l’aspettavo” spiega il cuoco, che tra le lacrime ha portato anche il fratello Filippo.

“E’ stata un’emozione bellissima. Anch’io ho avuto una cascata di lacrime. Guardo la bambina e penso che è così piccola, non sappiamo come diventerà, che carattere avrà…” ha spiegato lo zio. Grande gioia insomma per i gemelli Billi, che hanno potuto condividere con la conduttrice e con tutti i telespettatori del programma.