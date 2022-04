Diete dimagranti: ecco cosa c’è da sapere

Stai pensando di fare una dieta dimagrante? Prima di iniziare questo percorso ci sono delle cose fondamentale che devi sapere, vediamole insieme.

Le diete dimagranti non sono tutte uguali, proprio per questo motivo oggi vi sveleremo quali sono le migliori e come bisogna comportarsi prima di scegliere un regime alimentare. Scopriamo insieme tutti i dettagli e cosa dicono gli esperti sull’argomento.

Con l’estate alle porte, la maggior parte delle persone decide di mettersi a dieta, mentre alcuni scelgono di rivolgersi ad un professionista, altri decidono di fare da autodidatta.

Attenzione però, se la vostra scelta è la seconda dovete sapere che prima di intraprendere un percorso con un regime alimentare è necessario consultare sempre il vostro medico.

Questo perché si potrebbe andare incontro a dei rischi, infatti molte diete dimagranti veloci, se fatte in autonomia, comportano dei sintomi piuttosto spiacevoli, tra i più frequenti ci sono:

Debolezza e spossatezza

Riduzione delle capacità psico-fisiche

Peggioramento delle prestazione sportive

Fame eccessiva e incontrollata

Disidratazione

Alterazione dell’intestino e irregolarità

Ecco perché prima di intraprendere un percorso alimentare drastico è necessario rivolgersi sempre ad uno specialista. Ma andiamo a scoprire quali diete sono consigliate e quali no.

Diete dimagranti veloci: ecco perché non bisogna sceglierle

Per fare in modo che una dieta sia considerata equilibrata e funzionale deve rispettare diversi requisiti. In molti pensano che perdere tanti kg nella prima settimana sia considerato un ottimo risultato, in realtà non è affatto così.

Sicuramente rimarrete soddisfatti nel vedere il peso sulla bilancia scendere ma questo comporta diversi problemi al vostro corpo. Ma scopriamo quali sono i requisiti che una dieta equilibrata deve avere:

Deve essere ben bilanciata: quindi deve avere tutti i nutrienti essenziali La riduzione calorica non deve essere superiore al 30% La dieta dimagrante non deve mai scendere al di sotto del metabolismo basale o delle 1.200 kcal per un soggetto adulto Durante la dieta non si devono perdere più di 0,5 – 1,0 kg alla settimana

Come abbiamo specificato precedente, le diete dimagranti equilibrate devono assicurare una velocità di dimagrimento al massimo di 4 kg al mese. Questo perché potrebbero portare dei rischi sia di malnutrizione che di abbandono precoce della dieta in questione.

Ovviamente se il dimagrimento avviene in maniera più lenta non ci sarà nessun tipo di rischio, tuttavia potrebbe essere meno motivante da un punto di vista psicologico, ma si tratta di una variabile soggettiva, e ricordiamoci di chiedere sempre il parere al nostro medico curante.