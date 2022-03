Perdere peso, come farlo in modo veloce e per bene: qualche pratico consiglio da affiancare al consulto medico primario.

In molti casi, perdere peso è una priorità per tantissime persone, anche se molto spesso si ricorre a diete improvvisate che portano a tantissime rinunce e pochi risultati concreti.

Quando si vuole dimagrire, è bene rivolgersi sempre ad un nutrizionista specialista, affiancando la dieta specifica fatta su misura per il paziente a qualche piccola accortezza che può sicuramente aiutare.

Perdere peso, come farlo in modo veloce e per bene: i consigli da affiancare ad una dieta sana

Senza scendere nello specifico dell’alimentazione, per cui è necessario un consulto medico, si possono qui consigliare alcune buone abitudini (riportate da Donna Moderna) da affiancare al percorso dal nutrizionista, e che portano benefici aggiuntivi.

In primis, è bene fare dell’attività fisica, utile non soltanto per perdere peso; che si tratti di sport, corsa o camminata, l’importante è muoversi ogni giorno per attivare corpo e spirito. Una sana camminata di prima mattina potrebbe amplificare l’effetto snellente; rinunciate magari a qualche altro impegno per mettere la salute al primo posto, oppure unite l’utile al dilettevole cercando di spostarvi meno con la macchina.

Inoltre, è sempre bene bere tanta acqua e rimanere idratati: la quantità dovrebbe essere di almeno un litro e mezzo al giorno, da bere con calma a piccoli sorsi (con l’utilizzo magari di una borraccia, pratica e che ci permette di verificare quanto beviamo).

La colazione è un pasto importante della giornata e non andrebbe mai saltata, così come si potrebbero aggiungere più verdure alla propria dieta; tisane allo zenzero potrebbero poi aiutare per la depurazione del nostro organismo.

Infine, non bisogna dimenticare come sia indispensabile riposare il tempo giusto e soprattutto bene; la qualità del sonno influisce sul nostro organismo e dormire poco e male potrebbe aumentare il senso di fame grazie alla produzione di determinati ormoni.

Con impegno, costanza e l’aiuto di un bravo nutrizionista, si possono sicuramente ottenere grandi risultati in termini di dimagrimento e sentirsi molto più in forma.