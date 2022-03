Ronn Moss di Beautiful: ecco il suo nuovo lavoro, vi lascerà senza parole

Il più famoso Ridge di Beautiful ha lasciato la fiction da diversi anni: ecco di cosa si occupa oggi l’attore Ronn Moss.

Lo scorso 4 marzo, Ronn Moss – l’amato Ridge Forrester di Beautiful – ha compiuto 70 anni. In occasione di questo grande traguardo, l’attore si è raccontato al Corriere della Sera, parlando della sua vita e della sua esperienza sul set della serie. Purtroppo per i fan più fedeli, l’attore ha dichiarato di non aver più avuto contatti con gli altri interpreti della fiction. “Sfortunatamente non ho più visto né parlato con nessuno” – sono state le parole dell’artista ormai 70enne – “Credo dipenda dal fatto che abbiamo tutti vite diverse ora. Mi mancano molte persone di Beautiful […] Non ho nemmeno più visto la soap: non guardo affatto la tv, in effetti”. Insomma, tutto ciò che riguarda la serie tv più longeva della storia, non interessa la mente di Ronn Moss, il quale ora è impegnato in tutt’altro ambito commerciale. Scopriamo insieme che lavoro fa oggi l’ex Ridge Forrester.

Ronn Moss: la sua attuale occupazione vi stupirà!

Ronn Moss – nonostante l’addio definitivo alla nota fiction americana – ha continuato il suo percorso come attore e musicista. Poco tempo fa, Ridge Forrester ci ha raggiunti in Italia, precisamente in Puglia, dove ha acquistato una splendida masseria e dove passa gran parte del suo tempo. Inoltre, come se non bastasse, Moss ha anche deciso di impegnarsi in un lavoro molto appagante: data la sua esperienza, attualmente l’attore organizza eventi e matrimoni. Ironizzando sul suo ruolo in Beautiful, Ronn Moss ha dichiarato: “Diciamo che conosco bene l’argomento. Posso essere considerato a tutti gli effetti un super esperto”. E così l’attore, musicista e ora wedding-planner, ha deciso di passare la sua vita sotto il sole pugliese, sorseggiando del buon vino italiano.

Un uomo dalle mille qualità e sfaccettature, che è riuscito ad eccellere nella recitazione e nella musica e che ora si occupa di donare felicità ai futuri sposi – nonostante i mille impegni, Ronn Moss non ha abbandonato la sua carriera attoriale, tanto che lo vedremo presto nel film Viaggio a sorpresa con Lino Banfi e in un futuro progetto western girato tra Italia, Bulgaria e Stati Uniti.