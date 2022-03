Carlotta Mantovan si mostra in dolce compagnia – FOTO

La bellissima Carlotta Mantovan appare sempre più felice e serena, eccola ritratta in una foto in dolce compagnia.

Nelle ultime settimane, Carlotta Mantovan ha sfoggiato sui social un sorriso sereno ed uno sguardo particolarmente spensierato. Come spesso mostra su Instagram, la sua felicità e la sua gioia si sfogano in sella ad un cavallo. L’idea di correre, saltare, vivere libera e in mezzo alla natura – sono tutti fattori che l’hanno aiutata a riacquistare la pace interiore. Noi tutti ci ricordiamo il dolore dell’ormai ex modella, quando nel 2018 diede il suo ultimo saluto al marito Fabrizio Frizzi. Ormai, tutto ciò che le è rimasto del suo grande amore persiste nel suo cuore, in un dolce ricordo e – ovviamente – negli occhi della figlia Stella che crescendo assomiglia sempre di più al papà scomparso. Pochi giorni fa, Carlotta Mantovan ha condiviso sui social l’ennesimo momento spensierato in compagnia del suo amico a quattro zampe (o zoccoli). Ecco la bellissima immagine.

Carlotta Mantovan si mostra in dolce compagnia

La moglie di Fabrizio Frizzi non rinuncia più al sorriso, dopo mesi ed anni di tristezza e lacrime, il suo volto ha acquistato una luce nuova. La figlia Stella e il suo bellissimo cavallo sono tutta la sua vita. Ormai, l’ex modella ha deciso di allontanarsi dalla tv, preferendo l’accoglienza dell’atmosfera famigliare. Passa le sue giornate immersa nella natura ed in sella al suo amico gigante. Capita spesso che Carlotta Mantovan condivida sui social dei momenti spensierati insieme alla figlia Stella e al suo fidato compagno di sfide ed avventure.

Non vediamo l’ora di potere assistere ad altri momenti come questo, confidando che la bellissima ex modella possa godersi gli istanti dell’infanzia di sua figlia, ricordando con un sapore diverso i momenti insieme al marito. E chi lo sa, forse tra qualche anno riusciremo a rivederla in tv oppure a posare per qualche rivista com’era solita fare in gioventù.