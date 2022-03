Alimentazione, 5 alimenti che ci fanno perdere peso e ci piacciono: i consigli per rimanere in forma senza però rinunciare al piacere del gusto.

Stare a dieta può essere spesso davvero molto faticoso, considerando come magari dopo aver consultato un esperto ci troviamo a dover rinunciare a determinati alimenti che ci piacciono molto.

Si può però rimanere in forma anche senza necessariamente rinunciare al piacere del gusto; ecco cinque alimenti che oltre ad aiutarci a mantenere la linea sono anche molto gustosi.

Alimentazione, 5 alimenti che ci fanno perdere peso e ci piacciono

Anche se a dieta, possiamo preparare comunque dei gustosi piatti che, non per questo, tendono per forza a farci ingrassare. Uno di questi è la torta al limone, facilmente preparabile con uova, farro, yogurt, olio e limone; passando al salato, si possono invece realizzare delle gustose patate al forno condite con sale, pepe e origano al punto giusto.

Come sfizioso secondo, si può invece preparare il pollo con la panna, da far rosolare per qualche minuto dopo la cottura con un soffritto di olio extravergine di oliva, cipolla tritata, funghi e latte.

Il pollo può tranquillamente essere accompagnato, oltre che con le patate, anche con delle melanzane ripiene, svuotate all’interno e riempite con carne fatta soffriggere sempre con olio e cipolla tritata, e poi chiuse con una fetta di formaggio.

Infine, come dolce alternativo alla torta di mele per chiudere il pasto o per fare merenda, si può optare per dei pancake alla banana deliziosi, sapori e nutrienti. Per la preparazione, basta qui mescolare la purea di banana al tuorlo di un uovo, da unire poi al farro, del dolcificante liquido, olio, sale e a piacere anche un po’ di cannella.

Cotto in padella, l’impasto si trasformerà in deliziosi pancake da consumare in famiglia o con gli amici; anche stando attenti alla linea, ci si può quindi sbizzarrire tra i fornelli realizzando ricette da far leccare i baffi a chiunque!