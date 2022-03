Capelli: fa bene lavarli con il balsamo? Ecco la risposta!

Ti lavi spesso i capelli con il balsamo? Ecco cosa dicono gli esperti sull’argomento, scopriamo nel dettaglio se fa bene oppure no. Vediamo tutti i consigli da mettere in pratica.

Sappiamo tutti quanto sia fondamentale prendersi cura dei propri capelli, esistono diversi trucchi per prevenire la perdita precoce e per renderli più forti e sani.

Ma siete sicure di utilizzare i metodi giusti? Per prima cosa è fondamentale utilizzare dei prodotti di alto livello, in questo caso non dovete assolutamente badare a spese, la cura dei capelli è delicata e fondamentale per averli sempre belli e forti.

Ma non solo, se proprio non volete spendere soldi è possibile ricreare dei prodotti al 100% naturali, che oltre ad essere molto buoni sono anche consigliatissimi per il benessere della nostra chioma.

Ma vi siete mai chiesti se lavare i capelli con il balsamo fa bene oppure no? Oggi vi sveleremo cosa dicono gli esperti sull’argomento e cosa è giusto fare.

Lavare i capelli con il balsamo fa bene? Ecco cosa dicono gli esperti

Ogni donna a fine lavaggio è abituata a stendere sui capelli una maschera o un balsamo per renderli più morbidi e lisci. Ma quello che molti si chiedono è: farà bene? La risposta è arrivata da alcuni esperti dopo svariati esperimenti, quello che è emerso non farà piacere a molte di voi.

Stando alle ultime ricerche sembrerebbe che avare i capelli con il balsamo non sia un’operazione salutare, per fortuna esistono diversi metodo alternativi. Uno dei più consigliati è realizzato con prodotti naturali, ovvero con bicarbonato e aceto.

Sappiamo tutti che utilizzando il balsamo i nostri capelli avranno un aspetto più morbido e lucente, tuttavia non deve mai essere utilizzato al posto dello shampoo, quello che potete fare è mettere poco prodotto sulle punte per andare a sciogliere i vari nodi.