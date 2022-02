Amici anticipazioni: c’è stato il caos in studio, ecco perchè!

Vediamo insieme in anteprima che cosa succederà nella puntata di oggi di Amici dove se ne vedranno delle belle!

Anche oggi, 27 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda Amici di Maria De Filippi.

Ma qualcosa di davvero particolare succederà in studio, vediamo insieme di che si tratta e per quale motivo accade.

Iniziamo con il dire che ormai il serale di Amici è davvero dietro l’angolo e la selezione per capire chi portare continua ad andare avanti in modo serrato.

Amici 21: Caos in studio

La puntata che vedremo oggi pomeriggio, come sempre è stata registrata ed il blog Quellochetuttivoglionosapere ha fornito delle interessantissime anticipazioni.

Iniziamo con il dire che tra gli ospiti importanti troveremo Enrico Brignano ed il gruppo super famoso nel mondo de Il Volo.

Loro giudicheranno anche la gara delle cover e la loro classifica sarà la seguente:Aisha, Luigi e LDA, Albe, Gio Montana, Calma.

Crytical non sarà in studio ma non sappiamo per quale motivo, o almeno non sembra essere stato svelato.

I ragazzi che hanno conquistato la maglia per il serale, con loro enorme gioia sono i seguenti:Serena, Albe, Aisha e John Erik.

Ma in puntata ad animarla, come spesso succede si saranno ben 2 discussioni di un certo livello.

La prima vedrà la maestra Alessandra Celentano e Nunzio, mentre la seconda tra Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli.

Ci sarà anche una gara corale che verrà giudicata dal maestro Adriano Pennino, ma non vi sveliamo la sua classifica!

Nella puntata di oggi vedremo anche che Christian è molto in difficoltà e stando alle parole della Celentano non merita una maglia, ma Raimondo Todaro sembra che voglia attendere ancora.

Il cantante dei OneRepubblic sceglierà uno dei ragazzi che potrà fare il duetto con lui, ma ovviamente ci sarà una gara per capire chi avrà questa incredibile opportunità!

Ci saranno poi alcuni piccoli problemi, come con il collegamento con la regia, o mentre si svolge la gara corale salta la corrente!

Insomma ci aspetta una super puntata quella di oggi che va assolutamente guardata dall’inizio alla fine perchè ci terrà incollati al televisore.

E voi cosa ne pensate dei ragazzi che hanno conquistato la loro maglia al serale? Sete d’accordo con la scelta oppure no?