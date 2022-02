Love is in the air anticipazioni: Eda deve mentire a Serkan

Vediamo insieme che cosa succederà oggi per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera turca preferita.

Anche oggi, 23 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuovissima puntata di Love is in the air, e le varie avventura che vedono la coppia formata da Eda e Serkan sempre alle prese con mille inconvenienti.

Sembra infatti che anche durante la luna di miele che hanno appena iniziato non tutto vada per il meglio anzi.

Abbiamo iniziato a vedere che la coppia formata da Burak e Melo è sempre più vicina alla fine della loro relazione mentre Eda capisce che qualcosa non va.

Eda mente a Serkan per amore?

Il motivo? Sta utilizzando la sua carta di credito ma non funziona, e per questo motivo, in preda all’ansia chiama subito Piril per cercare di capire meglio e chiedere aiuto.

L’amica, però non riesce a mentirle e confessa che la ArtLife è in piena crisi economica ma che non ha detto nulla al suo proprietario, Serkan proprio perchè voleva che facesse il suo viaggio di nozze in tranquillità.

La donna continua chiedendo alla moglie dell’imprenditore di continuare a mantenere il segreto fino a quando non saranno rientrati, mettendo ovviamente in difficoltà Eda.

La bella paesaggista quindi inizia a limitare in modo particolare le spese e cerca di convincere in tutti i modi il bel imprenditore turco a rientrare prima a casa e finire la loro luna di miele.

Nel mentre, Piril, sta cercando di trovare un particolare accordo con Deniz ovvero la proprietaria dell’hotel che fa parte di un progetto che può portare tanti soldi alla loro società.

Non contante chiede a Aydan di intercedere per conto della ArtLife e convincere la donna a firmare questo accordo con loro.

Eda, continua a cercare di limitare le spese con Serkan, e lo vuole convincere ad evitare di prendere un aereo per New York e finire li la loro lussuosa luna di miele.

Ma Serkan è sempre più sospettoso del particolare atteggiamento della moglie e questo porta a litigi vari.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5 per cercare di capire come la prenderà il bel imprenditore la verità nascosta da Eda.