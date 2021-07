Veronica Lario, splendida 64enne oggi è una donna piena di charme e fascino. Ma la ricordate negli anni 90? Ecco com’era l’ex moglie di Silvio Berlusconi.

Veronica Lario prima e dopo, com’era e com’è

Veronica Lario è una donna bellissima che sfoggia con straordinaria eleganza la sua età. L’ex moglie di Silvio Berlusconi ha stregato l’ex Premier con fascino e bellezza tanto che innamoratosi follemente di lei, l’ha sposata. Dal loro matrimonio sono nato tre figli, Barbara, Eleonora e Luigi.

Il loro matrimonio è stato molto chiacchierato, ma si Silvio Berlusconi che Veronica Lario hanno sempre preferito tutelare la loro vita privati, lasciando i loro affetti lontano dai riflettori. o la riservatezza la curiosità nei confronti dell’attrice è sempre stata forte, il suo fascino e la sua bellezza hanno sempre destato interesse.

Veronica e Silvio, il rispetto non è mai mancato tra loro

L’attrice ha sempre suscitato molti consensi, non solo per la sua impareggiabile bellezza, ma anche per il carattere riservato. Veronica ha sempre badato molto alla sua privacy e non ha mai messo in piazza i suoi affari privati, una vera e propria first lady, che è rimasta tale anche dopo la separazione dall’ex premier.

Veronica Lario è sempre stata una donna molto avvenente, ed anche oggi all’età di 64 anni possiede un fascino oltre misura che la rende sensualissima, ma italiani l’adorano anche perché sempre tutelato la sua privacy, e in quelle rare interviste in cui ha accennato al suo rapporto con il suo ex marito, Silvio Berlusconi lo ha fatto con tatto e gentilezza.

Veronica Lario anche dopo il divorzio da Silvio Berlusconi ha speso belle parole per lui, che resta per lei una persona importantissima della sua vita, nonché padre dei suoi tre splendidi figli.

“Io di questo sono contenta, ho contribu­ito a costruire il loro rapporto e l’ultima cosa che vorrei fare è danneggiare mio marito. Non l’ho mai danneggia­to per trent’anni, ho solo cercato di aiu­tarlo, fino all’ultimo”- ha dichiarato in una passata intervista, la bellissima Veronica Lario.