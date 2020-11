Elisa Isoardi e Raimondo Todaro verso la finale di domani sera: “Sei forte amore”

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno invitato i follower di Instagram a sostenerli nella finale di Ballando con le Stelle di domani sera

La coppia appare sempre più affiatata e decisa a conquistare la vittoria in questa edizione di Ballando con le Stelle. Il programma di Milly Carlucci ha avuto un successo importante grazie alle storie che ha portato in evidenza, oltre che per la bravura dei concorrenti. Anche in un annata fortemente condizionata dall’emergenza Coronavirus, il risultato in termini di ascolto è stato importante. Con il pubblico che ha spesso premiato il programma con ascolti record. Quelli che si preannunceranno anche per la finale di domani sera, con l’attesa che sale non solo per i diretti interessati ma anche per il pubblico da casa. Intanto continuano a regalare emozioni la conduttrice ed il maestro, con i follower di Instagram che si chiedono se davvero i due sono una coppia anche all’esterno.

Elisa Isoarsi e Raimondo Todaro sono una delle coppie preferite dai fan, e potrebbero davvero arrivare al trionfo domani sera. I due sono molto affiatati, e da quello che appare anche in pubblico pare che ci possa essere davvero del tenero tra loro. Ma mai è arrivata dai diretti interessati la conferma della loro relazione. L’ex di Matteo Salvini appare felice e sorridente nelle apparizioni pubbliche con Todaro, che non si nasconde e non si tira indietro quando c’è da coccolare la compagna di viaggio a Ballando con le stelle. Nell’ultimo video che la conduttrice ha pubblicato alla vigilia della finale di domani sera ha emozionato i follower di Instagram. In sala prove, stanchissimi ma felici, hanno rinnovato l’appello al pubblico per aiutarli nell’affermazione di domani sera. Alla fine del video Todaro ha scherzato davanti alla telecamera fingendo di aggiustarsi i capelli. “Ma tu sei sempre bello, vero amore” è scappato alla conduttrice. Una frase che ha confermato quello che un po’ tutti pensano e che i due sono insieme. Anche il bacio finale della conduttrice al maestro va in quella direzione. E voi, cosa ne pensate? I due stanno insieme o no?