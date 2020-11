Top 100 siti di informazione, Comscore: a settembre cresce ancora il gruppo Web365

Top 100 siti di informazione: la classifica del mese di settembre di Comscore vede ancora crescere il gruppo Web 365 che passa dal 6° al 5° posto

Continua a crescere, anche nel mese di settembre, il gruppo Web365 Network nella classifica stilata da Comscore che come sempre ci offre l’approfondimento i numeri dell’audience online. Andiamo a vedere la classifica con le prime posizioni, tenendo presente in nuovo balzo in avanti di Web365 Network, che continua a crescere come gruppo nella scelta degli utenti. Nella speciale graduatoria stilata da Comscore, scopriamo che a primeggiare è Evolution Adv con 32,8 milioni di utenti al mese che conta ben 30 siti all’interno del gruppo.

Al secondo posto in classifica c’è Cirynews che ha scalato una posizione rispetto alla rilevazione del mese scorso ottenendo 30 milioni di visitatori. Percorso inverso, con la discesa dal secondo al terzo, c’è invece Ciaopeople con 29,6 milioni di visitatori. Al quarto posto troviamo TgCom24, il quotidiano online del gruppo Mediaset che ha raccolto nel mese di settembre 23 milioni di utenti.

Al quinto posto, ed in forte crescita, troviamo il nostro Web365 Network, l’aggregato che adesso è composto da 37 siti. Nello scorso settembre si sono aggiunti anche Altranotizia.it, Automotorinews.it, Cellulari.it, Ck12.t, Ilveggente.it, vesuvius.it e consumatore.com. Il numero dei visitatori del gruppo è stato di 22,8 milioni. Una crescita che va avanti con buon ritmo e che conferma il lavoro di anni di un gruppo che continua a scalare la classifica delle preferenze degli utenti. Infatti Web365 risulta davanti a colossi come il Fatto Quotidiano (22,2) e Quotidiano.net e Il Messaggero (entrambi a 20,3).

A seguire nella classifica troviamo Giallozafferano e Libero, ma anche Il Giornale e Sky Tg24. Una soddisfazione ed una gratificazione per il gruppo che continua ad essere premiato dagli utenti per la qualità del servizio offerto e per la puntualità e soprattutto tempestività delle notizie che vengono pubblicate. Dando una varietà di settori analizzati.