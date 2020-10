Che Emily Ratajkowski non fosse una classica modella ce ne eravamo già accorti da tempo grazie alle sue numerosissime e irriverenti provocazioni.

L’animo anticonformista della 29enne non si smentisce neanche nell’annuncio della sua tanto attesa gravidanza comunicata su Instagram e attraverso una lunga interista su Vogue America. Si tratta del primo figlio con il marito Sebastian Bear-McClard, sposato in gran segreto a New York nel 2018.

La modella, attivista e regina dei social (con oltre 126 milioni di follower), è al terzo mese di gravidanza e sul web ha già anticipato la prima ecografia del bambino. Lo ha fatto attraverso un corto firmato da Lena Dunham dal titolo “Chi sarai?”, dove racconta il lato più personale di questa attesa e nuova parentesi della sua vita.

Ed ecco che dopo le classiche dichiarazioni sull’immensa felicità della sua dolce attesa Emily ribadisce il suo pensiero sulla libertà di espressione di ogni individuo. A Vogue America infatti, la Ratajkowski ha detto di non voler conoscere il sesso del primogenito, che dovrebbe nascere tra sei mesi: “Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo ‘Congratulazioni’ è quasi sempre: ‘Sapete cosa sarà?’ – spiega la modella – Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia”.”Ecco perché non voglio rivelare il sesso di mio figlio”. Una scelta che lascia la libertà al futuro nascituro di determinare la propria personalità senza nessuna etichetta e categorizzazione.

“La gravidanza è innatamente solitaria” continua la modella e attrice “è qualcosa che una donna fa da sola, all’interno del suo corpo, indipendentemente dalle circostanze. Nonostante abbia un partner amorevole e molte amiche pronte a condividere i dettagli grintosi delle loro gravidanze, alla fine sono sola con il mio corpo in questa esperienza”.