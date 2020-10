La decisione del Governo di modificare i Decreti Sicurezza incontra l’approvazione di Alba Parietti, che spiega: “Così la vita vince sull’ignoranza”.

Alba Parietti si dice soddisfatta per la decisione del Governo di modificare i Decreti Sicurezza firmati da Matteo Salvini. “Non ho letto nei dettagli il decreto ma posso dire che il primo dovere di un buon cristiano è quello dell’accoglienza“, ha spiegato la conduttrice ad AdnKronos. “Soddisfatta quando la vita vince sull’ignoranza, che serve solo a creare odio, una delle piaghe della nostra società. Queste persone hanno bisogno di aiuto, nessuno attraversa il mare per voler delinquere, cercano solo una vita migliore“.

Una posizione netta, quella della showgirl, nonostante la decisione del Governo abbia attirato critiche non solo dal Centrodestra, ma anche da chi, nel Centrosinistra, si sarebbe aspettato un intervento di più netta discontinuità. Come riporta Il Sole 24 Ore, non sono mancate le accuse nei confronti del Premier Giuseppe Conte e del Pd, che secondo alcuni avrebbero dovuto azzerare completamente i decreti Salvini. Una possibilità che in realtà non è mai stata contemplata da nessuno, anche perché ritenuta impraticabile tanto sul piano tecnico quanto su quello politico.

Parietti ha lanciato anche alcune frecciate all’ex Ministro degli Interni. La show girl ha infatti affermato: “Io non giro con il rosario ma ho rispetto nell’essere umano. Credo nella vita, nella compassione. Se riuscissimo a farli arrivare e poi smistarli anche in altri paesi, potrebbero lavorare, imparare una lingua, fare un mestiere che magari nessuno vuole fare. Io credo che chi sosterrà nei prossimi anni le nostre spese, chi pagherà le nostre pensioni, saranno anche loro“.

L’analisi di Parietti si concentra poi sulla necessità che le persone che arrivano nel nostro paese vengano poi sottoposte a controlli sia sanitari che, più in generale, riguardanti la sicurezza e l’ordine pubblico: “Io credo che i controlli ci debbano essere, che le persone debbano avere la possibilità di essere destinate dove possono lavorare, imparare la nostra cultura, raggiungere i loro parenti e partecipare alla distribuzione del denaro in modo da poter pagare le tasse“, ha detto.

Infine, la conduttrice ha voluto dare una sua risposta anche a chi sostiene che l’immigrazione debba essere fermata perché le condizioni nel nostro paese sono già complesse per gli italiani, a partire dal problema della disoccupazione: “Abbiamo visto col reddito di cittadinanza troppa gente ha approfittato della situazione e non ha cercato lavoro. Lei mi cerchi tra gli italiani chi vuole lavorare sotto il sole, con lavori di fatica, pagato due euro l’ora. Quel tipo di lavoro c’è, lo garantisco“, conclude.

Lorenzo Palmisciano

Fonte: AdnKronos, Il Sole 24 Ore