George Michael è scomparso nel 2016: l’ex compagno Kenny Goss fa causa al padre ed alla sorella del cantante per ricevere un mantenimento

A riportare la notizia è stato il tabloid britannico The Sun, che parla di nuova querelle giudiziaria per la famiglia dell’ex Wham! morto nel 2016. A fare richiesta di mantenimento è stato Kenny Goss, che ha chiesto formalmente una cifra mensile che secondo lui ed i suoi avvocati gli spetterebbe di diritto. A poco più di quattro anni dalla sua scomparsa (era il 25 dicembre del 2016), arriva una nuova grana per la sorella ed il padre della star. Kenny Goss è un ex mercante d’arte di 62 anni, compagno di Michael per ben 13 anni. Il loro rapporto si è interrotto nel 2009. Da quanto si apprende dal The Sun, l’ex compagno avrebbe chiesto un mantenimento mensile di oltre 16mila euro al mese. Le motivazioni che Goss riporta nella causa è quella di aver assistito il compagno in tutto per l’intero rapporto, rinunciando così alla sua carriera ed al suo lavoro. La loro relazione è finita nel 2009, la star è morta a 53 anni nel 2016 e non ha lasciato nulla in eredità a Goss. Che adesso si sarebbe fatto sotto battendo cassa per quelle che ritiene sue spettanze. Da quanto riferisce il The Sun l’unica indennità ricevuta da Goss sarebbe quella mensile che la star gli ha versato fino alla loro separazione avvenuta nel 2009. Ma come mai adesso Goss, si fa sotto a distanza di tutti questi anni? Secondo il tabloid l’ex compagno aveva fatto affidamento a quella indennità che adesso non ha più, con la situazione che si è aggravata per lui avendo mollato il lavoro per dedicarsi al compagno. Spetterà adesso al Tribunale decidere se una parte del patrimonio di George Michael dovrà andare all’ex compagno. Nelle sue richieste Goss afferma che nel momento del testamento la star non fosse in grado di intendere e di volere, per questo sarebbe stato escluso dall’eredità senza la sua vera intenzione. La cifra per tutto questo sarebbe quella di oltre 16 mila euro al mese.