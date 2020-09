Barbara D’Urso, il saluto in reggiseno scatena le critiche dei follower

Barbara D’Urso posta su Instagram una foto in reggiseno che mette in evidenza il suo décolleté. Ma tante le critiche dei follower

La conduttrice ha ricevuto tantissime critiche per un post che ha pubblicato su Instagram. Non è la prima volta che accade. Infatti soprattutto nell’ultimo periodo stanno arrivando tante accuse per lei a causa del suo modo troppo ‘disinvolto’ di vestire. O meglio non vestirsi. Accuse che sembrano ingenerose verso una donna che anche a 63 anni appare ancora in gran forma. Poi, anche se si è un personaggio pubblico, ci si può comportare come meglio si crede. Anche se di questo aspetto i follower pare non vogliano discutere. Ritenendo che ad una certa età non si debbano esibire le proprie curve in libertà. Discorso che non possiamo condividere, perché riteniamo che a qualsiasi età una possa e debba comportarsi come le pare. Senza dover dar conto alle critiche dei follower. A patto che non si vada oltre e si trascenda nella volgarità. Essendo un personaggio pubblico si devono comunque mantenere dei canoni sempre, anche sui social. Po la televisione che la conduttrice da anni propone, può piacere o meno. Poi è ovvio che i personaggi pubblici debbano pagare lo scotto delle critiche. Come allo stesso tempo si godono i successi. Lo scatto in particolare che Barbara D’Urso ha pubblicato attirando le critiche dei follower lo abbiamo pubblicato sotto. E si tratta di una foto in reggiseno, con il décolleté della conduttrice in primo piano. Se da un lato sono arrivate per lei critiche anche feroci, dall’altro tanti sono stati i follower che invece si sono complimentati con la conduttrice. Che rimane una donna attraente e sensuale, nonostante anche per lei gli anni passino. Alla fine i complimenti hanno superato le critiche, con una pioggia di like e commenti al post che hanno dimostrato la grande popolarità che la conduttrice napoletana continua ad avere anche sui social, oltre che in televisione.