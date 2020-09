Taylor Mega pubblica un post su Instagram che esalta le sue curve e fa impazzire i suoi follower che approvano la foto

L’influencer è un personaggio molto seguito sui social. In particolar modo è apprezzata su Instagram dove spesso posta foto e video che mettono in risalto la sua estrema bellezza. Ma anche un fisico perfetto e statuario che fa impazzire i suoi ammiratori. Che sia una bellissima ragazza non c’è ombra di dubbio. Sono i fatti a dimostrarlo. Ma c’è dell’altro nel suo successo. E si tratta di un carattere forte e ribelle, che accende la passione dei suoi ammiratori. Spesso sopra le righe, riesce a far parlare di se anche quando non mette al centro dell’attenzione le sue qualità fisiche. Un personaggio pubblico che raccoglie consensi anche grazie ai suoi 2,4 milioni di follower. Che la seguono con passione. Con i like ed i commenti che non si contano ad ogni sua pubblicazione. Questa è Taylor Mega, un personaggio che si ama o si odia. E che fa rumore anche quando i toni della discussione non sono accesi. Da tempo manca nei salotti televisivi, ma dopo una pausa forzata sembra che il suo ritorno possa essere vicino. Messe da parte alcune incomprensioni con dei personaggi dello spettacolo, adesso l’influencer si dice pronta a tornare a far parlare di se anche davanti allo schermo. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram è emersa la sua forte sensualità. Oltre alla sua bellezza che le fa collezionare tanti like ad ogni suo post pubblicato. Un grande successo per lei, che continua a conquistare i cuori dei suoi ammiratori. Il top bianco, come si può notare dalla foto che abbiamo postato sotto, non riesce a coprire tutte le sue curve. In particolare il lato a si intravede, con il gioco del vedo non vedo che fa impazzire il web. Ancora un successo per l’influencer che non vuole proprio smettere di stupire.