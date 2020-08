Elodie, continuano le polemiche con Salvini: cronaca di un “tormentone estivo”

E’ polemica aperta tra la cantante Elodie e la Lega di Matteo Salvini. Un tormentone estivo che prosegue a suon di attacchi sui social.

Una delle certezze di ogni estate che si rispetti sono i tormentoni: tutte quelle canzoni che siamo destinati a sentire e risentire ossessivamente, più volte al giorno. Per fortuna,con l’arrivo dei primi freddi, spariscono con la stessa rapidità con cui erano apparse nelle nostre vite. Tra i vari tormentoni di questa estate 2020 troviamo anche la cantante Elodie Di Patrizi, popstar romana cresciuta nel vivaio di Amici, con la sua Guaranà. Il pezzo è tra i più passati nelle radio e vola alto nelle classifiche dei successi estivi. Eppure, in questa estate così ricca di soddisfazioni e di visibilità, Elodie è finita al centro di un tormentone di altro tipo: la musica, in questo caso, non c’entra niente. Ci riferiamo, chiaramente, alle polemiche che ormai da qualche giorno vedono coinvolta la cantante, in seguito ad un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui accusava Salvini e la Lega di offendere gratuitamente e diffondere odio per “accalappiare voti”. La risposta della Lega non si è fatta attendere, con una serie di tweet in cui venivano riportate le accuse della popstar e che hanno attirato l’attenzione dei seguaci dell’ex Ministro dell’Interno. Come tristemente tipico dei social, tra i molti commenti non sono mancati gli insulti, alcuni dei quali di carattere sessista o legati alle origini della cantante, figlia di madre francese di origini Creole.

Ma Elodie non si è persa d’animo, anzi. La sua reazione è stata netta e diretta, con un tweet in cui raccoglieva il peggio degli insulti ricevuti con una didascalia chiarissima: “E noi donne vi mettiamo pure al mondo”.

E noi donne vi mettiamo pure al mondo 🤦🏽‍♀️ https://t.co/syh0aa6PT5 — Elodie (@Elodiedipa) August 14, 2020

D’altra parte la cantante romana non ha mancato, già in diverse occasioni, di dimostrare un carattere forte. Come riporta Il Fatto Quotidiano, la sua infanzia non è stata delle più semplici: un rapporto difficile con i genitori, responsabili di un ambiente in cui la violenza non era esattamente sconosciuta e in cui Elodie cercava soprattutto di proteggere la sorellina, prima di un travagliato riavvicinamento con la madre. E poi l’adolescenza come cubista nelle discoteche, con la necessità di imparare a difendersi da chi pensa di poter allungare le mani a suo piacimento. Insomma, la strada per il successo è stata lunga e spesso difficile, e il fatto di essere arrivata, oggi, ai livelli più alti del pop italiano testimonia tutta la testardaggine e la forza di una ragazza che ha deciso di non arrendersi.

Fonte: Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Elodie Di Patrizi Twitter