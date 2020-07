Il virologo Walter Ricciardi si è espresso favorevolmente sulla decisione del Premier Giuseppe Conte di prorogare lo stato di emergenza. Secondo lo scienziato il Covid ci terrà compagnia ancora per molti anni.

In seguito alla dichiarazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di prorogare fino al 31 dicembre lo stato di emergenza, alcuni medici – come il professor Alberto Zangrillo e l’infettivologo Massimo Bassetti – hanno espresso la loro contrarietà. Chi, invece, non ha dubbi che si tratti della scelta giusta è il virologo Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute Roberto Speranza. Ricciardi – intervistato da La Stampa – ha asserito che l’emergenza non è finita e che il Covid ci terrà “compagnia” ancora per diversi anni: “Qualcuno forse ancora non lo ha capito ma siamo di fronte ad un evento epocale che durerà anni. La proroga è assolutamente indispensabile”.

Il virologo ritorna sulla tanto discussa questione del rapporto tra clima caldo e umido e diminuzione della carica virale e spiega che, per quanto caldo e umidità ostacolino la diffusione, da soli non sono sufficienti a bloccare l’infezione virale. E lancia un monito agli italiani: “Gli italiani devono darsi una regolata altrimenti perderemo l’occasione di ridurre drasticamente i contagi che restano, invece, costanti”.

E’ pur vero che un grosso rischio in termini di contagi è rappresentato anche dai migranti che, talvolta, provengono da Paesi in piena emergenza – come testimoniato qualche giorno fa da fonti francesi e libanesi. A volte i migranti arrivano già con l’infezione addosso senza saperlo. Secondo lo scienziato però non è l’Africa il rischio. In un’altra intervista, questa volta a Il Messaggero, il consulente del Ministro Speranza ha precisato che i veri problemi arrivano da Brasile, Russia, India Usa, Messico, Perù, Cile, Ecuador. Per questa ragione il capo del dicastero della Salute ha recentemente firmato un’ordinanza che blocca i voli da e per alcuni tra questi Paesi. Il virologo spiega che le spinte economiche spesso inducono a fare scelte sbagliate e nell’intenzione di far entrare i turisti, in realtà si fa entrare il virus. A motivo di ciò secondo Ricciardi ritiene sarebbe meglio che i Paesi dell’Unione europea si mettessero d’accordo nel delegare alla Commissione più poteri: un accordo in base al quale, quando ci sono situazioni straordinarie, possano essere attivati meccanismi di coordinamento più forti.

Fonte: La Stampa, Il Messaggero

