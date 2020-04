Donna multata per essere andata in Chiesa, da sola: ma a Genova...

Assembramenti di fotografi e giornalisti a Genova e in Lombardia per la visita del Premier Giuseppe Conte. Mentre a Torino una donna è stata multata perché si stava recando in Chiesa.

Durante la diretta di domenica 26 aprile, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte su un punto è stato chiaro: a partire dal 4 maggio potremo ricominciare a uscire per vederci con familiari e “affetti stabili”, si potrà tornare a fare la corsetta mattutina o pomeridiana nel parco ma saranno da evitare gli assembramenti. Regola che deve valere per tutti, nessuno escluso. Purtroppo, però, i fatti non sempre sono coerenti con le parole. Infatti – riferisce Adnkronos – questa mattina la visita del Premier a Genova per il varo dell’ultimo impalcato del ponte sul Polcevera, è stato motivo di un gran assembramento di fotografi e giornalisti.

Un episodio che ha suscitato polemiche anche in diretta, visto che Myrta Melino, collegata con Genova per la trasmissione l’Aria che Tira, ha invitato il suo inviato ad allontanarsi dalla folla. “Andrea non me ne frega niente, non mi interessa sentire Conte, preferisco che tu stia lontano da quell’assembramento. La trovo una cosa semplicemente ridicola”, ha detto la giornalista. E anche il giorno prima, il 27 aprile, in Lombardia altro assembramento sempre cagionato dalla visita del primo ministro Conte.

E, d’altro canto, c’è chi viene multato anche se si reca in Chiesa a pregare. E’ quanto accaduto a Collegno, in provincia di Torino. Qui una donna – riferisce la Repubblica – domenica 26 aprile è stata sanzionata con una multa da 400 euro. La donna, fermata dai vigili, sull’autocertificazione ha dichiarato che si stava recando, insieme alle due figlie, nella Chiesa più vicina a casa sua che, però, si trova nel Comune di Grugliasco. Ma i vigili si sono appellati al fatto che la preghiera non rientra nelle “necessità urgenti” ammesse dal decreto governativo. Infatti, secondo il Dcpm la preghiera individuale è sì consentita ma – ha precisato il dipartimento di pubblica sicurezza – è necessario che l’accesso alla Chiesa non sia fine a se stesso ma avvenga solo in occasione di comprovate esigenze legate al lavoro o alla spesa o a visite mediche. Ed è altresì necessario che la Chiesa si trovi lungo il percorso per recarsi al lavoro o al supermercato o in farmacia o dal medico.

Fonte:Adnkronos, Repubblica, La7

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]