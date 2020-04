Fiordaliso parla del suo dolore, dopo che la mamma Carla è morta di Coronavirus: “Mio padre non lo sapeva!”

Cresce sempre di più il raggio di diffusione del Covid-19 – un virus subdolo e che si infiltra nella quotidianità delle persone senza fare sconti per nessuno. Siamo tutti a rischio, nessuno escluso, e a dimostrarlo è il dolore di questi giorni di Fiordaliso – nota cantane che arriva alla ribalta negli anni ’80 con il successo “Non voglio mica la luna” -, che si sfoga su Twitter con tutti i suoi fan:

PIACENZA :MALEDETTO COVID-19 TI SEI PORTATO VIA LA MIA MAMMA ,IO MI SONO AMMALATA ( ora guarita ) MIA SORELLA AMMALATA( ora guarita) ma LA ROCCIA (mio padre) ti HA SCONFITTO .E’ GUARITO Vaff CORONA VIRUS — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) April 2, 2020

La cantante, riporta il Messaggero, rivela di essere risultata, insieme a tutta la sua famiglia, positiva al Coronavirus. L’unica vittima risulta però essere la madre, nota al pubblico per aver partecipato a Bake Off Italia – Celebrity Edition nel 2017, mentre il padre sebbene l’età avanzata sembrerebbe aver vinto la battaglia.

Sono parole dure e cariche di dolore quelle della cantante piacentina, che si lascia andare e racconta l’orrore vissuto in una diretta telefonica con La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano: “E’ uno strazio. Questa malattia è una delle cose più brutte che possa succedere ad un familiare: spariscono e non li vedi più, non li puoi accompagnare per l’ultimo viaggio, non li puoi vedere quando mancano e non gli puoi fare un funerale. Non puoi tenere la mano a tua madre e non puoi fare niente”.

Ed ‘ proprio questo, agli occhi dei familiari, l’aspetto peggiore del virus: l’impossibilità di non poter dare un ultimo saluto. Il senso di abbandono che si ha paura di lasciare nelle vittime: “Mamma si è ammalata i primi di marzo, l’ho accudita per 5 giorni, poi è stata ricoverata e non l’ho più vista, ero malata anche io. Non so chi si è ammalata per prima, se io o la mamma. Poi si è ammalato papà e hanno portato via papà. È stato un disastro. Hanno portato via la mia mamma, io per 11 giorni non l’ho sentita. Poi mi è arrivata una telefonata. Era la mia mamma che mi ha detto ‘Sto morendo’. L’infermiera l’ha fatta telefonare. L’ho persa senza più vederla”. Sulle condizioni della madre ha detto: “La mamma aveva 85 anni e non aveva nessuna patologia, stava bene ma era molto debilitata.”

Poi, insieme al rammarico, arriva la dolorosa rivelazione, come riporta Today: il padre, anche lui positivo al tampone, era ignaro di tutto. “La cosa lacerante,” rivela Fiordaliso, “è che mio padre non lo sapeva, glielo abbiamo detto quando è rientrato dall’ospedale. La mamma è mancata il 19 di marzo, io non ho detto niente a nessuno, non potevo. Papà ha 91 anni, ha il telefonino e gira su internet ed ero terrorizzata che qualcuno lo sapesse”.

Si viene così a creare, per colpa del Covid-19, un vuoto che difficilmente si potrà colmare nella vita della cantante, a cui però subito arrivano i messaggi di conforto da fan e colleghi riferisce il Giornale: “Il mio cordoglio per la tua mamma. Ti abbraccio fortissimamente. Tu sei una roccia. Tu sei una grande donna”, le ha scritto Rita Pavone.

Fonte: Marina Fiordaliso Twitter, Messaggero, Giornale

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]