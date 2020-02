Coronavirus senza freni. In poco più di 24 ore sono 132 le persone risultate positive in Italia. Fino a questo momento i decessi accertati sono tre. E, dopo Milano e Torino, il contagio tocca un’altra grande città. Venezia, dove il presidente della Regione, Luca Zaia, ha emblematicamente disposto il blocco dei festeggiamenti del Carnevale.

E siamo a tre. Un altra vittima, a Cremona, si aggiunge ai due decessi di ieri. Lo ha reso noto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Il paziente era un anziano in terapia intensiva, presso il reparto di oncologia. L’uomo versava in una situazione clinica già difficile. La Protezione Civile ha intanto diffuso gli ultimi dati: sono 152 le persone contagiate. Il numero per Regione: 110 in Lombardia, 21 in Veneto in Emilia Romagna 9 e 2 nel Lazio. Di questi 55 ricoverati con sintomi

Negli undici comuni focolaio “non sarà consentito l’ingresso e l’allontanamento salvo specifiche deroghe” ed “è stata disposta la sospensione delle attività lavorative, educative e degli eventi pubblici” queste le decisioni del Governo, riferisce Agi, dopo un Consiglio dei Ministri straordinario durato 4 ore presso la sede della Protezione Civile. Le nuove disposizioni sono contenute in un decreto legge che come precipuo scopo di contenere i focolai con l’isolamento dei comuni colpiti dall’infezione. Gli italiani che saranno interessati dalle misure varate dal governo saranno circa 50 mila. Ma la lotta sarà lunga e difficile, ed alcuni dati descrivono in maniera obiettiva la situazione in Italia, per come si sta profilando nelle ultime ore

Il premier Giuseppe Conte almeno per il momento escludeinterventi per limitare Schengen, come chiede invece Salvini.

Coronavirus, la conferenza stampa nella sede della Protezione Civile Coronavirus, la conferenza stampa nella sede della Protezione Civile Pubblicato da Corriere della Sera su Domenica 23 febbraio 2020

Fonte: Adnkronos, Corriere della Sera

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]