Drusilla Foer: tutte le informazioni sull’ospite del programma di Piero Chiambretti, età, vita privata e carriera.

Drusilla Foer è ormai diventata una presenza fissa nel cast di Cr4- La Repubblica delle donne, condotto da Piero Chiambretti. E’ un personaggio conosciutissimo sia sul web sia fuori grazie alla sua personalità e al suo essere fuori dal tempo. Ma chi è davvero Drusilla Foer?

Drusilla Foer: età e carriera

Drusilla racconta di essere nata a Siena il 23 giugno 1945, per poi trasferirsi a Cuba dove è cresciuta fino ai 20 anni. Successivamente ha girato per il mondo: Parigi, Chicago, Bruxelles, Madrid, Viareggio, e New York dove ha aperto un negozio di usato, il “Second Hand Dru”, in poco tempo un punto di ritrovo di artisti, pensatori, rock star. Attualmente abita a Firenze. Ha un fratello di nome Gherardo e due sorelle scomparse durante un incidente aereo. Ha poi due nipoti: Ginevra e Giacomo, con ama leggere e andare alle mostre.

All’anagrafe risponde al nome di Gianluca Gori, fotografo, pittore, cantante e attore fiorentino che un giorno, ha creato dal nulla questo personaggio che è diventato famoso grazie ai video virali su YouTube e alla pagina Facebook. E’ però grazie alla trasmissione “The show must go off” di Serena Dandini nel 2012 che Drusilla ha modo di esprimersi al meglio. Successivamente è stata ospite e opinionista di diversi programmi radiofonici come “L’Ora del Dragone” trasmessa su Novaradio. E sempre nel 2012 ha recitato nel film “Magnifica presenza” di Ferzan Ozpetek.

Gianluca Gori ha così lasciato spazio a Drusilla e alla sua ricca storia inventata e piena di aneddoti: dalle amicizie con Andy Wahrol e Karl Lagerfeld, ai cinque matrimoni falliti alle tante avventure in giro per il mondo. “Il mio unico lusso è Ornella, assunta anni fa come domestica ma divenuta figura centrale della mia vita. A lei devo tutta la solidità che posseggo. Che è direttamente proporzionale alla crudeltà che la caratterizza” ha dichiarato. Nel 2017 ha partecipato a Strafactor: “Quando Mara Maionchi ti chiama per fare il giudice di StraFactor hai solo due alternative: chiamare il terapeuta o fare shopping, ovviamente shopping”.

Della sua vita privata si sa poco o nulla: in un’intervista ha raccontato di essere stata sposata “con un texano orrendo, che poi mi ha tradito. Poi mi sono sposata non giovanissima con Hervé Foer, un belga, il mio ultimo amore“. L’uomo però, discendente della nota famiglia Dufur, è deceduto e quindi Drusilla è vedova.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]