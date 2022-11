Il destino ha giocato a dadi con la vita di Milena ed ha fatto 6: la ragazza è deceduta a soli 14 anni in uno schianto stradale ad Ancona mentre andava a scuola.

Dopo 4 giorni di agonia è deceduta Milena Lentini, la quattordicenne che martedì mattina è stata coinvolta in un incidente stradale a dir poco terrificante. Tutto è accaduto mentre andava a scuola in macchina insieme ad un’amica coetanea ed un altro amico maggiorenne che guidava il mezzo. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra Ponte Valle con strada Tresole.

All’improvviso poi l’impatto con un’altra autovettura: ad avere la peggio è stata solo Milena. Il resto dei soggetti coinvolti infatti non ha riportato lesioni o danni consistenti. Ricoverata in condizioni disperate al Torrette di Ancona, si è spenta sabato sera.

Milena, addio a soli 14 anni mentre andava a scuola

La corsa in ambulanza ed il successivo arrivo al pronto soccorso non ha dato i frutti sperati: è stata infatti considerata cerebralmente morta dopo pochissime ore. Restava in vita solamente grazie ad alcune macchine che fornivano ai genitori una flebilissima speranza che però si è dovuta spegnere pochi giorni dopo. Tantissime le dimostrazioni di affetto da Mombaroccio, il paese dove viveva insieme al papà, alla sorella e al fratello. Sua mamma era morta in passato.

Il sindaco di Mombaroccio, paese dal quale Milena proveniva con il padre e la sorella, ha annunciato il lutto cittadino nella giornata dei funerali. Inoltre il primo cittadino ha referito in una nota “L’Amministrazione Comunale e la cittadinanza esprimono vicinanza alla famiglia ed ai parenti tutti. Milena è stata una di noi, una ragazza che amava il Comune ed il Borgo di Mombaroccio in particolare e che, dopo la prematura scomparsa della mamma tre anni fa, ha trovato affetto dalla comunità grazie alla coesione sociale insita tra i concittadini e concittadine“.

Tutti la ricordano per la sua generosità, fattore che farà ancora vivere Milena nel corpo di altri individui: gli organi della ragazza infatti verranno donati a chi ne avrà bisogno.