Re Carlo III e lo sfregio subito durante il giorno del suo compleanno. Ecco cosa è successo al sovrano nel giorno tanto atteso.

Proprio ieri, 14 Novembre, è stato il compleanno di Re Carlo e ha compiuto 74 anni. Un giorno importante, in cui di sicuro il nuovo sovrano si sarebbe aspettato il trattamento caloroso riservato alla madre Elisabetta II.

Purtroppo, però, non è stato così. Solitamente, infatti, la Regina Elisabetta nel giorno del suo compleanno riceveva moltissimi auguri dai suoi sudditi e anche da personalità illustri inglesi dello spettacolo, anche sui social.

Per Re Carlo invece, non è stato riservato nessun augurio. Una situazione imbarazzante che di certo non avrà fatto piacere al nuovo sovrano, anche se ovviamente nulla è trapelato dalle mura di Buckingham Palace.

Ma c’è di più. Infatti, proprio durante questo giorno speciale, è accaduto un episodio spiacevole di cui proprio Re Carlo III è stato protagonista.

Re Carlo III, il lancio delle uova nel giorno del suo compleanno

Proprio ieri, il sovrano accompagnato dalla Regina consorte Camilla Parker Bowles, si trovava in visita ufficiale nella città di York, per inaugurare la nuova statua dedicata alla defunta madre Regina Elisabetta. Un momento solenne visto che è la prima statua dedicata alla Regina dopo la sua morte, interrotto però dal gesto vergognoso di un uomo, che ha lanciato di stucco i presenti.

L’uomo, infatti, ha improvvisamente iniziato a lanciare delle uova indirizzate proprio verso il Re e la sua consorte. Un gesto inaspettato, che creato imbarazzo e rammarico sia nella coppia reale che nella folla presente. La polizia ha subito bloccato l’uomo, che è stato poi vittima della folla che urlava frasi come “Vergogna” o “Dio salvi il Re!”.

Questo episodio pare che abbia colpito profondamente il sovrano, visto anche che non è il primo da quando Carlo è diventato re, e soprattutto proprio perché è stato fatto durante il giorno del suo compleanno.

Per fortuna, ci sono stati anche gesti di affetto, come ad esempio l’esecuzione della canzone “Happy Birthday” in occasione della cerimonia del cambio di guardia di ieri.