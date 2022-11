Grande Fratello Vip, rivoluzione senza precedenti. Dopo più di 20 anni lascia Cinecittà, ecco il motivo della decisione inaspettata.

Il Grande Fratello Vip è in questi giorni sotto l’occhio del ciclone, a causa dell’ondata di Covid che ha colpito i concorrenti di quest’ultima edizione.

Sono ben 5 infatti i casi positivi spuntati proprio in questi giorni: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e in ultima Pamela Prati, che dopo l’eliminazione, potrebbe addirittura aver contagiato altre persone in studio.

Un vero focolaio che ha messo il programma in ginocchio, e che non è stato ancora deciso come arginare. Per ora l’unica decisione presa è quella di annullare il televoto di questa settimana, in attesa di nuovi risvolti.

Ma c’è anche un’altra notizia che riguarda il GF Vip che in questi giorni sta facendo il giro dei notiziari. Ecco quale.

Grande Fratello Vip: l’addio a Cinecittà, i motivi della notizia shock

La notizia che coinvolge il noto programma Mediaset è che ben presto il Grande Fratello (sia la versione vip che non) lascerà per sempre gli studi di Cinecittà. Una notizia bomba, che ha lasciato di stucco gli appassionati del programma, abituati a seguire le vicende della Casa che sorge proprio all’interno degli studi di Cinecittà.

Una scelta inaspettata, ma che pare non venga dalla produzione. Il contratto con Cinecittà è infatti in scadenza quest’anno, e i famosi studi di Roma hanno fatto sapere che preferiscono dedicarsi alle grandi produzioni cinematografiche a discapito delle produzioni televisive.

Leggi anche: GF Vip, il focolaio potrebbe allargarsi. A rischio anche Signorini, la serata potrebbe saltare

Se così fosse, il Grande Fratello dovrebbe traslocare per sempre e si ipotizzano già varie alternative per riorganizzare la casa, ma anche il format del programma stesso.

La produzione non sembra intenzionata a lasciare la capitale, e sono quindi stati visionati sia gli studi Videa che Voxson, ma non è escluso che alla fine venga presa anche in considerazione l’idea di trasferirsi a Milano.

Leggi anche: Gerry Scotti: Caduta libera chiude, la decisione di Mediaset

In particolare, il programma potrebbe traslocare a Via Mecenate, dove sono già stati prodotti altri programmi, oppure negli studi di Cologno Monzese. In questo caso si tratterebbe di un cambiamento più radicale, che non coinvolgerebbe solo la “casa” ma anche la produzione e il format stesso.