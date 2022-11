Castagne: ma fanno veramente bene? Lo studio che divide

Un nuovo studio fa emergere verità riguardo gli effetti delle castagne sulla salute.

Quando si parla d’autunno automaticamente viene da pensare alle castagne il frutto per eccellenza della stagione autunnale ed invernale, da mangiare seduti di fronte al camino o magari in giro per la città mentre si passeggia al freddo e si gustano calde appena fatte.

Le castagne piacciono quasi a tutti ed una tira l’altra, sono davvero deliziose e morbide, profumate e dolciastre, possono essere accompagnate a vari tipi di piatti, stanno benissimo con il vino rosso e sono ottime da sole o accompagnate a ricette sfiziose sia dolci che salate.

Castagne il nuovo studio fa emergere gli effetti sulla salute

Le castagne sono ricche di minerali e contengono la riboflavina e la vitamina B 12, essenziale per la produzione di energia, è un frutto ricco di fibre a basso indice glicemico, ideale per contrastare i picchi glicemici nel sangue, contengono inoltre acidi grassi essenziali come l’acido linoleico fondamentale per la coagulazione del sangue e l’acido oleico, utile a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo, favorisce la diminuzione della pressione arteriosa ed ha effetti antiossidanti.

Questi sono solo alcuni degli effetti positivi che hanno le castagne sul nostro corpo infatti come altri tipi di frutta andrebbero integrate nella dieta di tutti i giorni e bisognerebbe approfittare di questo periodo dell’anno per consumarle frequentemente. Sono ideali per preparare zuppe, si abbinano facilmente con i legumi, con i formaggi ed anche con la zucca altro frutto tipico dell’autunno.

Un’ottima ricetta autunnale potrebbe essere la vellutata di zucca con castagne è un piatto semplice e veloce, basterà infatti cuocere la zucca dopo averla tagliata a dadini e sbucciata e cuocerla fin quando non sarà morbida, a quel punto bisognerà coprirla successivamente con dell’acqua e frullare il tutto con l’aggiunta di spezie e sale, nel frattempo ci si può dedicare alla cottura delle castagne cuocendole, sbucciando e spellandole, una volta pronta la vellutata, si possono unire le castagne aggiungendole sopra al piatto come guarnizione daranno un tocco sfizioso e ancora più sano al vostro piatto.