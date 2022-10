In un’interessante intervista, Michelle Hunziker svela tutti i retroscena sulla sua situazione sentimentale

La speranza è l’ultima a morire. È questo ciò che si capisce più di tutto leggendo la bellissima intervista rilasciata da Michelle Hunziker nei giorni scorsi.

La splendida showgirl ha parlato di quella che è la sua vita privata e la sua attuale vita sentimentale. Nell’intervista svela tutti i retroscena parlando anche del suo ex fidanzato, Tomaso Trussardi. Ecco che cosa ha detto.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: ritorno di fiamma in vista?

La bellissima Michelle Hunziker ha rilasciato una bella intervista al magazine svizzero specializzato in gossip Bunte. Nei giorni scorsi, infatti, sono state moltissime le indiscrezioni riguardo la vita privata della showgirl e le sue recenti novità sulle questioni di cuore e amore.

Recentemente, infatti, si è tornato a parlare di un presunto ritorno di fiamma in vista tra Michelle Hunziker e il suo ex marito Tomaso Trussardi. Nell’intervista Michelle non si è affatto tirata indietro, rispondendo anche alle domande più scomode su queste presunte voci.

“Tutto è possibile in amore – ha affermato la showgirl lasciando uno spiraglio per un possibile ritorno con il suo ex – anche l’impossibile può accadere. Ora ho 45 anni e so che non esiste il bianco e il nero…”. Secondo gli esperti di gossip un piccolo riavvicinamento, in realtà, ci sarebbe già stato e questo s potrebbe carpire dalle stelle parole della conduttrice, che ha detto: “Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore”.

Dunque, la conduttrice svizzera, naturalizzata italiana, ha continuato a rilasciare dichiarazioni, parlando in maniera più approfondita del motivo che ha spinto la separazione con il suo ex, Tomaso Trussardi. Quest’ultimo, inoltre, sarebbe finito al centro del gossip per via di presunti contatti con l’ex dama di Uomini e Donne.

“Naturalmente mi mancava qualcosa nel mio matrimonio – ha affermato la presentatrice, ammettendo che non tutto stesse andando per il meglio – altrimenti non ci saremmo separati”. Inoltre, la Hunziker ci ha tenuto a precisare che in un matrimonio è importante non pensare al fatto che il partner appartiene all’altro: “Bisogna fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno”. Dunque, una porta non chiusa ad un ritorno con l’ex Trussardi non è di certo una prova, ma potrebbe essere un indizio futuro per un possibile riavvicinamento.