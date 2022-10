Ludovica Valli: svela tutto in un video

L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un video incredibile: scopriamo insieme la confessione shock di Ludovica Valli.

Ludovica Valli deve la sua notorietà a Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi dove l’influencer ebbe la possibilità di ricoprire il ruolo di tronista. All’epoca, la giovane scelse Fabio Ferrara e i due rimasero legati sentimentalmente per qualche mese. Dopo la conclusione della storia, Ludovica ebbe la fortuna di conoscere l’attuale compagno: l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio.

Il loro amore fu coronato dalla nascita della piccola Anastasia, dolce dono del cielo di cui l’ex tronista va incredibilmente fiera. Pochi mesi fa inoltre, la coppia aveva annunciato di essere in attesa di un secondo bebè, tanto che la Valli dovette rinunciare a diversi impegni lavorativi per focalizzare tutta la sua attenzione sulla gravidanza. Pochi giorni fa, i due hanno pubblicato un video sui social dove viene rivelato il sesso del nascituro!

Ludovica Valli svela il sesso del bebè!

La nota influencer aveva espresso il desiderio di diventare mamma bis da diverso tempo, a questo proposito aveva condiviso il suo sogno con tutti i suoi followers. A marzo del 2021, la giovanissima ex tronista aveva messo al mondo la dolce Anastasia ed ora è in attesa del suo secondo figlio. Poche ore fa, Ludovica ha annunciato al popolo del web di aspettare un maschietto! La famiglia così si allarga a favore di papà Gianmaria.

Il video è stato studiato perfettamente: si presenta come in bianco e nero, in modo da impedire la percezione del colore della tempera; Ludovica disegna un cuore sulla pancia e successivamente permette alla piccola Anastasia di imprimere la sua mano sul grembo. A questo punto, il video acquista colore, mostrando quindi il sesso del bambino. Inutile dire che il post ha visto moltissimi complimenti e auguri, da parte di personaggi noti, così come di semplici followers dell’influencer.

Non è ancora chiaro quando dovrebbe arrivare il nascituro, fatto sta che il pancino di Ludovica Valli continua a crescere perfettamente. La coppia è entusiasta della notizia e non vede l’ora di accogliere il nuovo membro della famiglia.