Uomini e donne: Tina shock, si scaglia contro di loro

Uomini e Donne: ecco cosa ha rivelato in una lunga intervista l’opinionista del programma Tina Cipollari. Leggiamo insieme cosa ha svelato.

Uomini e Donne è un programma di punta di Canale Cinque, condotto come sempre da Maria De Filippi. E forse non avrebbe lo stesso successo se non ci fosse l’opinionista Tina Cipollari.

Nei giorni scorsi, è la stessa opinionista a lasciare una lunga intervista sul magazine dedicato al famoso programma.

Tina Cipollari non ha risparmiato proprio nessuno a partire dalla nuova tronista. Ma non ha parlato solo di lei. Ma cosa ha rivelato la Cipollari nella lunga chiacchierata?

L’opinionista del programma ha iniziato a parlare della nuova tronista Federica Anversano ed ammette che in realtà lei non l’ha mai convinta.

Tina Cipollari: ecco cosa pensa dei protagonisti di Uomini e Donne

Ha anche rivelato che in realtà non le piace come si pone nei confronti dei suoi corteggiatori ed ha aggiunto che “Mi sembra una ragazza alla ricerca dell’uomo impossibile”.

Tina Cipollari però non si ferma qui e continua anche ad ipotizzare che in realtà le piaccia nessuno dei suoi corteggiatori, anzi pensa che “farebbe prima a eliminarli tutti e ricominciare da capo. Alla fine, secondo me, se continua con questo atteggiamento, resterà con un pugno di mosche in mano”.

Poi le viene fatta una domanda, ovvero chi sceglierebbe fra le dame del trono over con cui uscire per andare a prendere un aperitivo.

Fra Gemma Galgani, Ida Platano e Roberta Di Padua, l’opinionista sceglierebbe Gemma e ne spiega anche il motivo.

Ecco le parole della Cipollari “Tra le tre sceglierei Gemma, è l’unica a potermi dare qualche consiglio sull’amore (ride), ma soprattutto mi piacerebbe chiederle qual è il segreto per conquistare un uomo, e come si fa per tenerlo legato a sé (ride)”.

Tina Cipollari fa anche una riflessione sul perché in tanti anni che sta lì in studio ha visto tante persone che hanno cercato l’amore pur non trovandolo per anni.

Per Tina ci sono diverse “tipologie di persone che prendono parte al programma. C’è chi è in studio solo per giocare, perché interessato alla notorietà, chi è troppo esigente, perché pretende di conquistare… guardate Gemma! (…)”, ironizza la Cipollari.

Per la nota opinionista solo chi è interessato e lo vuole davvero riuscirà a trovare l’amore.