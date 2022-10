Il tuo cervello non legge queste parole? Potrebbe esserci un problema

Non riesci a leggere correttamente queste parole? Potrebbe derivare da un problema grave al cervello. Vediamo insieme i dettagli.

Il cervello umano rappresenta uno strumento incredibilmente potente ed efficace, tuttavia – è possibile che abitudini sbagliate, così come l’avanzare dell’età – possano contribuire al suo deterioramento. A questo proposito, per verificare il reale stato di salute della nostra mente è sufficiente sottoporre i processi cerebrali ad un rapido test.

Prima di procedere con la prova però, ci teniamo ad esporre alcuni consigli utili per un mantenimento duraturo del nostro cervello. Occorre infatti seguire qualche semplice accortezza per sfavorire il deterioramento e per sfruttarne le massime potenzialità in un lasso di tempo molto più lungo.

In primo luogo, il sonno rappresenta uno dei principali fattori di mantenimento del cervello. Durante le ore notturne infatti, la corteccia cerebrale sviluppa memoria, attenzione e capacità di problem solving. Dormire male infatti può provocare ad un danneggiamento della nostra salute mentale e della nostra stessa prontezza cerebrale. Ricordatevi poi di mantenervi in movimento e di stimolare l’organo attraverso lo studio, la lettura, la scrittura e tutte quelle attività che richiedono massima attenzione. Ora vediamo insieme il test di Stroop.

Test di Stroop – Verifica le condizioni del cervello

Il test di Stroop nasce da un’idea dello psicologo Richard Stroop, vissuto negli anni ’30 in America. La prova è molto semplice: dovete leggere ad alta voce le parole presenti nell’immagine, esponendo tuttavia il colore dell’inchiostro utilizzato e non la parola in sé. Nel primo caso ad esempio la risposta corretta sarà Rosso e non Blu, Blu e non Verde e così via. Questa sovrapposizione può mandare in tilt il cervello, il quale dovrà quindi mostrare maggiore attenzione rispetto allo svolgimento della prova.

Nell’eventualità in cui l’esecuzione del test risulti impossibile per voi, potrebbe significare che il vostro cervello stia effettivamente iniziando a deteriorarsi. Occorre quindi seguire i consigli citati precedentemente per evitare che il danneggiamento di quest’ultimo si aggravi ulteriormente. Siete riusciti nel test? Oppure Richard Stroop è riuscito ad ingannarvi?