Rita Calore ha raggiunto l’amato figlio, Stefano Cucchi, deceduto nel 2009. Ma secondo qualcuno la donna lo aveva abbandonato a se stesso.

Nessuna famiglia è perfetta. Per anni la famiglia Cucchi ha combattuto per avere giustizia. Tuttavia i familiari del giovane geometra sono stati spesso accusati di averlo abbandonato al proprio destino.

In un’intercettazione di qualche anno fa – 2015, sei anni dopo il decesso di Stefano Cucchi – riportata all’epoca dal quotidiano Il Tempo, si sente il maresciallo Roberto Mandolini, indagato per falsa testimonianza, asserire che la madre di Stefano non era stata disposta a spendere un soldo per procurare un avvocato al figlio e che lo aveva definito addirittura un delinquente. Stando a quanto riferito dal Tempo, il 17 luglio 2015, Roberto Mandolini – che il giorno prima aveva ricevuto l’invito a comparire davanti al pm Giovanni Musarò – avrebbe chiamato Rosalia Staropoli, consulente legale del Sinsacato Autonomo di Polizia a Vibo Valentia e le avrebbe detto: “Certo che ho omesso di dire qualcosa l’altra volta. Ho omesso di riferire quello che Cucchi mi ha raccontato della sua famiglia. Quando hanno chiesto alla madre di mettere un avvocato, la donna ha risposto che non avrebbe speso altri soldi per quel delinquente del figlio, che poteva andare a fare il barbone per strada“. Inoltre, incalzato dalle domande della consulente, mandolini avrebbe proseguito dicendo che Stefano Cucchi gli aveva riferito che non gli facevano vedere i nipotini da anni.

Difficile dire se le parole del carabiniere corrispondessero o no alla verità. Diverse voci nel corso di questi tredici anni, hanno accusato la famiglia Cucchi di aver abbandonato Stefano. Anche Donato Capece, segretario del Sappe, in unintervista alla Zanzara su radio24 disse che se la famiglia si fosse occupata di più del giovane, molto probabilmente non avrebbe fatto quella fine e non avrebbe mai preso la strada della droga. Ilaria Cucchi ha sempre respinto con forza tutte queste accuse. la donna ha sempre rivendicato lamore verso il fratello e la vicinanza anche nei momenti più bui della vita del trentenne. Quel che è certo è che Rita Calore – deceduta a causa di un cancro – ora si è ricongiunta per sempre con il suo Stefano.