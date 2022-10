Frutta_ sai dove buttare i suoi bollini_ Tutti sbagliano, controlla bene!

Circa le etichette adesive della frutta, queste sono realizzate in plastica o vinile. Dove bisogna gettarle? Nel bidone dell’organico insieme alla buccia della frutta non è una cosa giusta da fare.

Stiamo parlando di un piccolissimo dettaglio quando acquistiamo la nostra frutta. Ossia un rifiuto piccolissimo che può danneggiare gravemente l’ambiente se viene gettato in modo erroneo. Parliamo dei famosi bollini della frutta, che siamo solito vedere proprio quando acquistiamo questo prodotto. Di solito sulle mele, banane e altra frutta che è in vendita per noi, ma anche sulle arance e sulle pere.

Sono piccole etichette adesive, di forma solitamente rotonda oppure ovale, che accompagnano la frutta che compriamo al supermercato. Si notano benissimo dato che sono posizionate proprio sul frutto, è impossibile non notarle. Dobbiamo dire che contengono delle informazioni comunque importanti, dato che indicano il nome dell’azienda agricola produttrice, ma a volte hanno anche delle informazioni supplementari sul prodotto.

Dove gettare i bollini

Il materiale con cui sono composti questi bollini che troviamo sulla frutta consumata regolarmente è particolare. Anche se sembrano fatte di carta, sono in realtà etichette composte da materiali plastici. Infatti quando sciacquiamo la frutta, restano attaccate alla buccia senza sbriciolarsi o degradarsi a contatto con l’acqua.

Quindi la domanda sorge spontanea, dove vanno buttate? Sicuramente gettare questi bollini nel bidone dei rifiuti organici è un grave errore, dato che il materiale è non smaltibile insieme all’organico. Quindi è necessario staccare l’etichetta adesiva dal frutto per conferirla nel secchio dell’indifferenziato.

Dobbiamo precisare che questi bollini non si rompono né si degradano. Inoltre essendo sottili e flessibili, gli adesivi passano attraverso degli schermi progettati che servono a catturarli e alcune aziende di compostaggio li hanno classificati come un grande contaminante dell’intera catena.

Adesso ci sono le etichette biodegradabili, che sono sia compostabili che commestibili. In questo modo non si rischia il danno per l’ambiente e per il consumatore. Dobbiamo però anche precisare che quei bollini che vediamo sulla frutta al supermercato è ancora derivato del petrolio e di conseguenza non risulta essere riciclabile. Importante è comprendere dove vengono gettati al momento del rifiuto.