Meteo shock_ temperature anomale, troppo caldo in arrivo

Stiamo assistendo a delle temperature fuori dalla media stagionale, troppo calde. Senza le piogge, questo mese di ottobre sta diventando uno dei mesi più caldi e secchi che l’Italia abbia mai vissuto.

Ancora in questi giorni di ottobre il calore autunnale si farà sentire, con delle temperature alte e al di sopra della media che stanno preoccupando in tanti. All’inizio del mese di ottobre si è verificato l’anticiclone proveniente dal Nord Africa. Poi vi sono stati i nubifragi al Meridione, cicloni di tipo tropicale, addirittura temporali molto intensi che hanno colpito il sud e le isole.

Dopo questa ondata di maltempo che ha imperversato nel nostro Paese, si verificherà un nuovo periodo di caldo intenso che purtroppo ci accompagnerà fino al mese di novembre e questa situazione climatica non è per niente positiva per il nostro Paese. L’ambiente, l’agricoltura e la siccità sono una costante minaccia e la situazione sta diventando davvero molto seria.

Cosa sta succedendo

I mesi fra gennaio e settembre 2022 hanno fatto registrare temperature davvero anomale in Italia, che non si registravano da anni. Sembra che questo mese di ottobre sia il più caldo degli ultimi 22 anni. Secondo le previsioni meteo questa ondata sarà ancora attiva e consistente per almeno tre settimane, e quindi arriverà fino ai primi 10 giorni del mese di novembre. Un dato questo molto preoccupante. Dove è finito l’autunno con le sue temperature fresche?

Cosa accadrà nei prossimi giorni? Si verificherà una situazione non proprio positiva dato che il termometro arriverà a toccare la temperatura di 26°C al Nord Italia e arriverà anche a sfiorare i 30°C nelle isole della Sicilia e Sardegna. Si tratta di temperature per nulla autunnali, ma d’inizio estate. Il dato che preoccupa è che questa non è solo una situazione italiana, che sta attraversando solo la nostra penisola. Il caldo anomalo che si sta verificando fuori stagione, rendendo l’ autunno solo un ricordo, sta interessando anche l’Europa e molti Paesi nello specifico stanno facendo i conti con delle temperature che non sono per nulla normali. Infatti in molti Paesi la temperatura è di 6°C-8°C superiori alla media stagionale.