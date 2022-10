È morta la madre di Stefano e Ilaria Cucchi. Ad annunciarlo è stato Fabio Anselmo, legale della famiglia nonché compagno di Ilaria.

L’avvocato, commosso, ha scritto sui social che la donna, malata di cancro, non ce l’ha più fatta: si è arresa per riabbracciare il suo amato Stefano.

Le parole di Fabio Anselmo su Facebook sono state: “Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni e Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”. Anselmo ha seguito la famiglia Cucchi nei processi per la morte del giovane geometra. La madre e la sorella, dopo anni di battaglie, avevano finalmente ottenuto giustizia. Tuttavia la povera Rita si è goduta poco questa vittoria. La donna più volte aveva parlato del figlio ricordando il suo percorso proprio nel processo sui depistaggi ipotizzati dalla Procura di Roma in seguito alla sua morte. Rita Calore aveva precisato che il suo Stefano aveva avuto dei problemi ma entrando in comunità per 4 anni, ne era uscito e aveva iniziato a lavorare con il padre per ricostruirsi una vita.

La mamma di Stefano aveva anche precisato che il figlio non era né anoressico né sieriopositivo: si trattava – stando alle parole di Rita Calore – di cose inventate e inaccettabili. Aveva spiegato che il figlio non riusciva ad ingrassare perché faceva pugilato.Durante il processo, in aula, la donna aveva ricordato le ultime parole dette dal figlio: “Mi disse ‘adesso dormi tranquilla perché mi vedi bene’. Quando vedemmo il suo cadavere all’istituto di Medicina legale, io che lo avevo partorito per una frazione di secondo ho fatto fatica a riconoscere mio figlio. Era uno scheletro con gli occhi mezzi aperti, la bocca aperta. Quello non era Stefano. Davanti a quel corpo abbiamo giurato che verità e giustizia sarebbero uscite fuori“. E infatti così è stato. Stefano ha avuto giustizia, la famiglia ha anche ottenuto il risarcimento, la sorella Ilaria Cucchi ha prima pubblicato un libro e poi è riuscita anche a farsi strada in politica con la Sinistra.