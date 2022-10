Zanzare aiuto! Non ci lasceranno in pace fino a dicembre

Le zanzare sono dei fastidiosi insetti che ci tormentano nei mesi estivi, ma adesso non sono più soltanto legati all’estate. Stiamo assistendo a delle temperature anomale e calde in questo autunno che ne favoriscono lunga vita.

Le temperature in Italia sono ancora molto alte. Un caldo davvero anomalo che sta favorendo la proliferazione di zanzare. Sono degli insetti molto presenti quando è estate e fa caldo, ma siccome questo mese di ottobre non preannuncia nessuna temperatura fredda, ovviamente le zanzare continuano a vivere indisturbate.

La causa è proprio legata alle condizioni meteorologiche che si stanno registrando a Roma e in tutta Italia. Dobbiamo attendere un brusco calo di temperature per fare in modo che ci sia la morte di buona parte di questi insetti. Il freddo è il loro nemico, il caldo invece è a loro favore.

Le conseguenze di temperature anomale

Il dato inquietante secondo degli esperti è che purtroppo le zanzare ci infesteranno anche durante i mesi invernali, addirittura fino a Natale. Se le temperature continuano a essere insolite per un autunno, purtroppo non ci sarà scampo. Queste temperature anomale stanno provocando anche dei danni al comparto agroalimentare e poi vi è il problema della siccità, molto grave, con una grande mancanza di acqua che preoccupa. Un autunno questo con temperature di 26°C, davvero anomale, ecco quindi la sopravvivenza delle zanzare in un periodo dell’anno in cui non dovrebbero esserci.

Secondo gli ambientalisti assisteremo a un inverno in cui si alterneranno giorni con temperature rigide e altri giorni invece con delle temperature insolitamente calde e fuori stagione. Un’alternanza di temperature che potrebbe anche minacciare la vita degli animali, soprattutto alcune specie, i quali come sappiamo, durante i mesi invernali, vanno in letargo, un processo indispensabile per la loro sopravvivenza. Ovviamente questi repentini sbalzi delle temperature costringerebbe gli animali a dei risvegli repentini e frequenti durante i mesi invernali in cui invece dovrebbero riposare. Se gli animali non vanno in letargo o comunque riposano male nei mesi invernali, finiscono per stancarsi, privarsi di energie e quindi compromettere in modo serio il loro sistema immunitario, con conseguente decesso di alcune specie.