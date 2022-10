Cancro al colon: non sottovalutare mai questi sintomi

Il cancro al colon è una delle malattie più pericolose, ecco perché non dovresti mai sottovalutare questi sintomi. Andiamo a scoprire quali sono e come riconoscerli.

Uno dei tumori più diffusi e comuni è sicuramente quello al colon o al retto. Purtroppo, si tratta di un killer silenzioso che se non preso in tempo può portare alla morte. In realtà, per riconoscerlo basterebbe ascoltare il proprio corpo, infatti esistono dei sintomi ben precisi che possono fare da campanello d’allarme. Andiamo a scoprire quali sono.

Il National Cancer Institute ha confermato che il cancro al colon, se preso in tempo e con le cure giuste può guarire tranquillamente. Infatti le percentuali di guarigione sono di 9 casi su 10. Insomma, dei risultati sorprendenti per questo motivo è necessario concentrarsi sui sintomi di questa terribile malattia.

Ovviamente, prima di svelarvi quali sono i campanelli d’allarme vi consigliamo di seguire sempre una dieta sana ed equilibrata, in questo modo eviteremo di contrarre patologie anche gravi nell’organo digerente. Inoltre, ricordatevi che anche l’attività fisica è fondamentale per rimanere in salute.

Ma andiamo a scoprire quali sono i sintomi del cancro al colon.

Ecco tutti i sintomi del cancro al colon

I sintomi del cancro al colon non sono facili da individuare anche perché sono molto simili a qualsiasi altra patologia. Certo è che se proviamo tute queste sensazioni nello stesso tempo è necessario rivolgersi ad un medico per verificare la nostra condizione di salute.

In ogni modo, il primo sintomo di questa malattia sono i crampi addominali. Se ultimamente avete notato che di avere spesso questa sensazione dolorosa e per un periodo prolungato, vi consigliamo di chiedere consiglio ad un esperto.

Un altro sintomo da non sottovalutare è la stanchezza cronica, questa diventa un problema quando dormi regolarmente, segui una dieta regolare e dell’attività fisica. In questo caso il tuo corpo non dovrebbe richiedere riposo, motivo per cui dovresti rivolgerti al medico.

Fate attenzione anche alla perdita di peso improvvisa, sappiamo che le cellulare tumorali si nutrono della nostra energia, motivo per cui si perde peso velocemente. Infine, un altro aspetto da non sottovalutare è il gonfiore addominale e la presenza di gas.

Se anche voi avete notato la presenza di questi sintomi, vi consigliamo di chiedere consulto al vostro medico. Voi cosa ne pensate?