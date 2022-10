Qual è la risposta corretta? Impossibile vero!

Vuoi cimentarti in una prova di intelligenza? Affronta questo test e cerca di dare la risposta corretta

In questo articolo vogliamo proporti un nuovo gioco molto divertente ma altrettanto impegnativo. Se segui già i nostri test di intelligenza sul nostro sito (clicca qui per accedere alla sezione curiosità) saprai che ogni giorno proponiamo diverse prove adatte a chi vuole dare fondo alle proprie abilità cognitive.

Proprio per questo, infatti, vogliamo darti anche oggi una nuova opportunità di impegnare parte del tuo tempo in maniera costruttiva. Dovrai affrontare questo test e capire qual è la sua soluzione, provando a dare la risposta corretta senza farti ingannare. Pensi di riuscirci? Provaci!

Ecco il nuovo test di intelligenza: trova la risposta corretta

Anche oggi ti proponiamo un nuovo divertentissimo test di intelligenza che metterà alla prova le tue capacità di intelligenza e abilità. Al centro del gioco ci sarà la grammatica e la tradizione culinaria italiana; dunque, preparati e cerca ci concentrarti al massimo per questo incredibile test.

Spesso, infatti, i test più difficili e impegnativi sono quelli che, dopo un primo sguardo, all’apparenza appaiono particolarmente complessi e di facile soluzione. Tuttavia, vogliamo metterti in guardia, questo gioco non è per nulla scontato.

Per risolvere la prova dovrai infatti concentrarti al massimo e cercare di non lasciarti ingannare. Per affrontare il gioco non dovrai fare altro che guardare l’immagine che abbiamo pubblicato in alto e rispondere alla domanda proposta. Pensi di riuscire a dare la soluzione corretta? Nella vignetta in alto il testo è il seguente: “Quando…la pentola, il sugo era giù fuoriuscito”.

Dovrai quindi scegliere la parola che completa la frase, utilizzando però il tempo verbale corretto. Le scelte sono quattro: “Coperse”, “coprirò”, “coprire” o semplicemente “non esiste”. Tu quale verbo pensi sia il corretto?

Ad essere il protagonista di questo gioco è il passato remoto. Nella scena c’è una pentola sopra il fuoco che sta facendo fuoriuscire il sugo al suo interno. Ma potrai capire quello che sta succedendo completando la frase in maniera corretta? L’unico indizio che possiamo dare riguarda il fatto che la forma corretta esiste; dunque puoi già eliminare una delle possibili risposte.

A questo punto non possiamo fare altro che fornirti la soluzione del test. La risposta esatta è coperse!