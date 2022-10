Lo scrittore Roberto Saviano dovrà andare a processo per diffamazione. Durante una ospitata televisiva ha definito “bastarda” la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Per il pm Pietro Pollidori ci sono pochi dubbi: Roberto Saviano diffamò la leader di Fratelli d’Italia. I fatti risalgono al 2020 quando l’autore di Gomorra, durante una puntata di Piazzapulita su La7 si era riferito alla Meloni chiamandola “bastarda”. L’appellativo fu espresso nell’ambito di una discussione sul tema dei migranti e sulla politica relativa alla gestione dei porti italiani. Per questo Roberto Saviano dovrà essere processato.A metà novembre, al Tribunale di Roma, si celebrerà la prima udienza del processo.

Nello specifico, durante quella puntata, parlando della morte di un bambino della Guinea durante una traversata nel Mediterraneo, Saviano affermò: “Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle ong: “taxi del mare”, “crociere”… viene solo da dire bastardi. A Meloni, a Salvini, bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile, tutto questo dolore descriverlo così? È legittimo avere un’opinione politica ma non sull’emergenza“. Come è certamente legittimo avere unopinione sui personaggi che occupano la scena politica italiana ma non è legittimo offendere né diffamare.

I rapporti tra Saviano e Giorgia Meloni non sono mai stati buoni, è risaputo. Poco prima delle elezioni lo scrittore aveva asserito che qualora avesse vinto il Centrodestra, lui se ne sarebbe andato definitivamente dall’Italia. E, a pochi giorni di distanza dalla vittoria di Fratelli d’Italia, sempre Roberto Saviano aveva accusato gli elettori di Giorgia Meloni di volerlo mandare via dal paese. In un post su Twitter, aveva scritto: “Leggo il mio nome in tendenza su Twitter perché gli elettori di Meloni mi invitano a lasciare il Paese. Questi sono avvertimenti e questa è l’Italia che ci aspetta”. Poi ha accusato gli elettori di Meloni di aver stilato “una prima lista nera di nemici della patria, alla faccia di chi diceva che il fascismo è un’altra cosa“. Tuttavia nessuno si era permesso di definirlo bastardo.