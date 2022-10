Un 35enne, separato dalla compagna, si è barricato in casa con il figlio di 4 anni. L’uomo aveva anche una pistola.

Da quanto emerso, l’uomo – di nazionalità romena – ha strappato il bambino dalle braccia dell’assistente sociale ed è poi fuggito con il figlio. Prima di fuggire ha minacciato l’assistente sociale con una pistola.

Il fatto è avvenuto a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. Non è chiaro se la pistola mostrata all’assistente sociale per intimidirla, fosse vera oppure un giocattolo acquistato per intimorire la donna. I militari sono riusciti ad individuare velocemente il 35enne. Le trattative tra i Carabinieri e l’uomo sono andate avanti tutta la notte e sono proseguite anche al mattino. Da quanto raccontato dall’assistente sociale, il padre del bambino l’avrebbe spintonata strappandole il piccolo dalle braccia. Poi è e salito con il figlio a bordo della sua auto e lo ha portato a casa sua. La donna ha subito dato l’allarme ma, nonostante l’immediata risposta dei Carabinieri, questi ultimi non sono riusciti a raggiungere la vettura guidata dall’uomo. Poco dopo, padre e figlio sono stati rintracciati presso l’abitazione del 35enne il quale si è rifiutato di uscire e ha iniziato a pronunciare frasi sconnesse a chiunque si avvicinasse alla porta.

Il timore che potesse fare del male al piccolo era altissimo e cresceva di minuto in minuto. Purtroppo i casi di padri separati che uccidono i figli per vendicarsi delle ex mogli sono piuttosto frequenti, basti pensare alla tragedia del piccolo Matias. Inoltre il 35enne romeno aveva anche precedenti per violenza domestica nei confronti della ex e in passato aveva già aggredito l’avvocato della donna per questioni legate proprio al figlio. Alla fine tutto si è risolto per il meglio: dopo ore di trattative con i Carabinieri, l’uomo si è convinto ad aprire la porta. Quando è uscito dall’abitazione del padre il piccolo stava bene ed è stato portato via dalla sua mamma. In precedenza l’avvocato dell’uomo aveva avuto con il suo assistito un lungo colloquio. Forse è stato questo a fargli decidere di aprire la porta e non fare ulteriori sciocchezze. Le Forze dell’Ordine hanno fatto sapere che il 35enne si è già dichiarato pentito del folle gesto ma verrà comunque arrestato: tecnicamente si tratta, infatti, di sequestro di persona.