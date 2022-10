Uomini e Donne è finito un’amore storico

Relazione al capolinea per una delle coppie storiche di Uomini e Donne: da non credere, i fan sono rimasti senza parole. Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta.

Uomini e Donne è sicuramente uno dei programmi più seguiti dal pubblico a casa. Molti telespettatori si affezionano anche ai vari personaggi che passano attraverso la trasmissione, un caso che ha commosso tutti è proprio quello di Nicole e Ciprian. Ora però una nuova indiscrezione ha lasciato tutti sotto shock: si sono lasciati? Scopriamo la verità.

Andrea Nicole e Ciprian Aftim si sono conosciuti per la prima volta all’interno della trasmissione di Uomini e Donne. Ai tempi MariaDe Filippi decise di far partecipare per la prima volta come tronista una ragazza trans.

Inizialmente, l’idea era proprio quella di rompere i tabù delle relazioni tradizionali con la speranza che gli uomini scendessero a corteggiare Nicole come tutte le altre tronsite. Possiamo confermare che l’esperimento sembra essere riuscito, anche se la De Filippi non ha più proposto un trono del genere.

Infatti, Nicole ha scelto di uscire dal programma con Ciprian e i due per un lungo periodo sembravano davvero innamorati. Ora però è arrivata la notizia ufficiale e a quanto sembra avrebbero deciso di lasciarsi. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Uomini e Donne: storia al capolinea per Nicole e Ciprian? Ecco la verità

In queste ore è arrivata la conferma ufficiale da parte di Andre Nicole, la prima tronista transgender di Uomini e Donne ha da poco annunciato che la sua storia con Ciprian è giunta al termine.

Già nelle ultime settimane gli appassionati del programma di Maria De Filippi avevano notato un allontanamento tra i du ex volti della trasmissione. Questo pomeriggio proprio Nicole ha dato la notizia sulla loro rottura in modo inequivocabile “speravo non sarebbe mai accaduto ma la nostra storia è finita”.

La conferma è arrivata direttamente dal profilo Instagram dell’ex tronista con un comunicato ufficiale. Andrea Nicole ha voluto mettere un punto fermo a questa situazione dopo i vari rumor che l’hanno coinvolta sul web.

Lei stessa ha rivelato che da diverso tempo aveva deciso di non rispondere più alle domande dei fan sulla sua relazione, sapeva che prima o poi avrebbe dovuto dire tutta la verità. E così ha fatto.

In un primo momento ad accorgersi dell’allontanamento tra lei e Ciprian sono stati proprio i suoi followers. In molti hanno inviato le segnalazioni chiedono anche agli stessi interessati cosa stesse succedendo. Per il momento non si conoscono i reali motivi della rottura, sappiamo solo che i primi segnali della crisi sono arrivati durante le vacanze estive in Puglia.

Da quel momento i due non si sono fatti più vedere insieme. Ora non ci resta che aspettare la conferma anche di Ciprian. Voi cosa ne pensate?