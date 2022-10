E stato cancellato in appello l’ergastolo ad Antonino Borgia, l’imprenditore che uccise la sua amante in stato di gravidanza.

Antonino Borgia uccise a coltellate la sua amante, la 30enne Ana Maria Lacramioara Di Piazza che aspettava un bambino: il loro bambino. La donna era incinta di quattro mesi quando l’imprenditore le tolse la vita a coltellate.

I fatti avvennero in provincia di Palermo nel 2019. Nel 2021 Borgia fu condannato all’ergastolo ma in appello la condanna è scesa a 19 anni e 4 mesi in accoglimento delle tesi dell’avvocato Salvatore Bonnì. Ana Maria fu assassinata al termine di una lite con Borgia e, pertanto, i giudici della Corte d’appello hanno sentenziato in maniera più clemente rispetto a quanto ritenuto dalla Corte di assise. L’imputato, sposato e padre di due figli, secondo la lettura dei giudici di appello, agì in un momento di rabbia e, quindi, gli sono state cancellate le aggravanti legate alla premeditazione, ai motivi abietti e futili e alla crudeltà. Eppure Borgia – sposato e padre di due figli – subito dopo aver ucciso la trentenne, era freddo e perfettamente lucido: infatti andò dal barbiere e persino al Commissariato per affrontare una questione burocratica.

Il legale dell’imputato aveva sempre affermato che il delitto era stato d’impeto, a seguito di una lite insorta tra i due e peraltro ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Stando alle immagini si vedeva Borgia picchiare la sua amante in modo sempre più brutale. Il risentimento dell’imprenditore verso la giovane era stato dimostrato fra l’altro da alcune intercettazioni successive al delitto, in cui si sente Borgia insultare la vittima, dicendo che avrebbe voluto ricattarlo per via della relazione extraconiugale intrattenuta da lui. La parte civile – la madre della vittima, con il figlio piccolo di Ana Maria, assistiti dall’avvocato Angelo Coppolino – sposa invece le tesi della procura e della Procura generale, insistendo perché a Borgia venga dato nuovamente l’ergastolo e per questo presenterà un proprio ricorso in Cassazione.

Durissimo il commento della madre della vittima dopo quest’ultima sentenza che ha ridotto la pena all’assassino della figlia: “ Come è possibile che un delitto così efferato venga punito con una pena che non dà giustizia a mia figlia. Non volevo vendetta. Volevo solo giustizia. Ma questa sentenza d’appello non fa giustizia. Mia figlia sarebbe ancora viva se quell’uomo avesse avuto un attimo di pietà. Invece nulla. L’ha inseguita colpita più volte. E’ stata una morte atroce”.