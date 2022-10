Dodi Battaglia shock, le sue condizioni dopo il malore avuto durante il concerto: gli aggiornamenti attesi con ansia da tutti i fan.

Dodi Battaglia ha fatto preoccupare, e non poco, tutti quanti i suoi fan. Lo storico ex-chitarrista e voce dei Pooh (lasciati da ormai sei anni) ha avuto un improvviso malore sul palco che ha sconvolto letteralmente tutti quanti gli spettatori.

L’evento è stato interrotto tra lo sgomento generale, creando una situazione d’apprensione generale; Dodi è amatissimo dal pubblico e in tanti hanno temuto il peggio. A far luce sulle sue condizioni di salute, ora, dei nuovi aggiornamenti attesissimi dai fan.

Dodi Battaglia shock, le sue condizioni dopo il malore avuto durante il concerto: gli aggiornamenti

Nessuno si aspettava che l’ultima tappa del suo tour “Inno alla musica 2022” potesse riservare una sorpresa così spiacevole; sul palco di Bologna Dodi ha avuto un malore improvviso che lo ha costretto a sospendere l’evento.

Tutti, dallo staff agli organizzatori, si sono precipitati per aiutare il cantante che, fortunatamente, non ha accusato nulla di grave; inizialmente, secondo quanto riferito da Radio Bruno, il malore è stato identificato come postumo dell’infezione avuta quest’estate, ma gli aggiornamenti completi arrivano ora direttamente da Battaglia stesso.

Sui social, come riporta il sito Gossip e TV, Dodi ha scritto un lungo messaggio per ringraziare in primis tutti i fan e tutte le persone che si sono preoccupate per lui e che, ovviamente, lo hanno soccorso e sostenuto.

In seguito, svela a tutti i motivi del malore improvviso che l’ha colto sul palco, distanziandosi da quanto era invece emerso in precedenza: “Purtroppo ultimamente, oltre lo stress, si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo” scrive Battaglia, riferendosi ad un articolo scritto sulla serata dedicata a Stefano.

Purtroppo, dunque, l’artista ha accusato il colpo delle parole riportare su un quotidiano dopo il 25 settembre, che lo hanno ferito nel profondo. Al suo fianco, comunque, anche Francesco Facchinetti, che ha mandato un messaggio d’affetto al collega smentendo rumors di presunti cattivi rapporti fra i due.