Una ragazzina di 14 anni morta a causa di un’infiammazione del muscolo cardiaco. La giovane aveva ricevuto tre dosi di vaccino ma aveva contratto ugualmente il Covid.

La tragedia è avvenuta a Brindisi. Stando a quanto dichiarato dai medici dell’ospedale Persino, a causare il decesso della 14enne è stata una miocardite fulminante.

L’adolescente era arrivata in ospedale a causa di febbre alta e conati di vomito. Sottoposta al tampone di routine, era risultata positiva al Covid pur avendo ricevuto le tre dosi di vaccino. Il ché è possibile in quanto il vaccino non impedisce di contrarre l’infezione ma, solitamente, evita che evolva in maniera grave. Viste le condioni della 14enne, immediato è stato il ricovero nel reparto di pediatria del nosocomio brindisino ma le condizioni della giovane sono peggiorate improvvisamente al punto da rendere necessario il trasferimento in terapia intensiva. “È stata una miocardite fulminante a provocare la morte della 14enne” – ha confermato il primario del reparto di pediatria dell’ospedale Perrini, il dottor Fulvio Moramarco. Il medico ha aggiunto anche che sarà indispensabile ricercare altre eventuali cause che abbiano potuto portare la ragazzina ad una morte così rapida e improvvisa

Il primario esclude che la miocardite possa essere stata provocata dal vaccino anche se è una dei principali possibili effetti collaterali del farmaco. Ma il medico ha precisato che la bambina era stata sottoposta all’ultima vaccinazione a novembre dello scorso anno, quindi non c’entra il vaccino, è intercorso troppo tempo. Moramarco ha anche puntualizzato che la ragazzina era sana e senza altre patologie. Era stata sottoposta anche ad un elettrocardiogramma che non aveva evidenziato alcuna criticità. Da qui, pertanto, la necessità di approfondire le cause della morte della 14enne. Come mai un cuore sano improvvisamente si è infiammato al punto di provocare il decesso? La vittima era originaria di Reggio Emilia ma da qualche anno si era trasferita con la famiglia a Carovigno, nel Brindisino. Avrebbe avuto tutta una vita dvanti a sé. Negli ultimi mesi sono stati tanti i ragazzini, sani e senza alcun tipo di patologia, deceduti improvvisamente. Una tra tutte la 17enne Alessia De Nadai: entrata in ospedale per un fortissimo mal di testa, la ragazza è entrata in come e non si è mai più risvegliata.