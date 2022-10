Viola come il mare anticipazioni: novità shock sul papà di Viola

Arriva la terza puntata di Viola come il mare. Ecco le anticipazioni con novità shock sul papà di Viola

Dopo il grandissimo successo delle prime due puntate della stagione della nuova serie tv “Viola come il mare”, i telespettatori sono sempre più curiosi di sapere cosa succederà ai protagonisti e in che modo evolverà la storia.

In attesa di quella che sarà il prossimo episodio, in questo articolo ti parliamo delle anticipazioni della terza puntata di Viola come il mare. Ci sono novità shock sul papà di Viola. Ecco cosa accadrà nel prossimo episodio.

Anticipazioni: ecco cosa succederà nella terza puntata di Viola come il mare

La seconda puntata di Viola come il mare è andata in onda la scorsa serata su Canale 5. La nuova serie tv, prodotto da Lux Vide, sta piacendo tantissimo ai telespettatori italiani e ha riscosso un grandissimo successo.

Sono moltissimi, infatti, gli amanti della serie che vorrebbero sapere in anticipo come evolveranno le storie dei personaggi e on che modo continuerà la storia. La protagonista della serie, Viola, interpretata dalla splendida Francesca Chillemi, darà ancora fondo alla sua ricerca per trovare finalmente suo padre.

Sarà Raniero colui che darà una grossa mano all’attrice. Grazie al suo aiuto, infatti, la giornalista riuscirà a scoprire qualcosa di veramente importante e utile per la sua ricerca. La madre di Viola, infatti, vive ormai da moltissimi anni a Palermo e sua figlia non lo sapeva. Tra dubbi e incertezze, Viola si chiederà infatti perché questo le è stato sempre nascosto e deciderà di capirne di più.

Il 14 ottobre, è andata in onda la seconda puntata della serie. Viola e Francesco si sono allontanati tra loro, in quanto lui ha ripreso i contatti con Farah, mentre la bellissima protagonista inizierà questa avventura con Raniero, diventando sempre più vicini. I due sono sereni insieme, mentre Francesco continuerà ad avere molti dubbi e si sentirà senza vie d’uscita, anche per via del poco aiuto da parte di Farah.

Intanto Viola e Francesco saranno comunque alle prese con due casi particolarmente complicati. A tenerli occupati sarà infatti la morte di un imprenditore. Ad essere coinvolta in maniera diretta nella faccenda sarà la direzione di Sicilia Web, diretta da Claudia Forensi. Il secondo caso, invece,, riguarderà un uomo investito da una macchina, ma dietro questo incidente si nasconde qualcosa di raccapricciante.