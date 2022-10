Una Vita anticipazioni shock

Come ormai d’abitudine, vi riportiamo le anticipazioni per la prossima puntata di Una Vita, in onda oggi martedì 11 ottobre; la situazione a casa Quesada pare farsi sempre più incandescente dopo che Aurelio ha scoperto quanto fatto da Genoveva.

Non mancheranno anche le novità per Pascual e Guillermo Sacristan, mentre Casilda proverà a mettersi in mezzo fra Dori e Felipe. Cosa succede nella puntata di oggi? Ecco le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni 11 ottobre,

Aurelio era pronto a festeggiare i suoi successi, dopo aver ottenuto la collaborazione di Rodrigo ed essersi quasi sbarazzato (almeno sulla carta e dopo che Fidel e Ramon hanno accettato di collaborare al loro piano, dopo essere stati minacciati) di David; il Quesada però non può ancora stare tranquillo.

Informato da Marcelo, viene a sapere di quanto fatto da Genoveva coi sonniferi; l’uomo è davvero fuori di sé dalla rabbia, specie vista la reazione della Salmeron al suo rimprovero.

Ciò a cui tiene Aurelio è il bambino che sua moglie porta in grembo, ma Genoveva minaccia ancora di non metterlo al mondo; stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, dopo l’ennesima affermazione della moglie Aurelio sarà addirittura sul punto di strozzarla, per essere poi fermato dal suo maggiordomo.

Genoveva, sconvolta da recenti novità giunte da una sua parente a Bilbao, deciderà di tramare alle spalle del marito per eliminarlo una volta per tutte? Oppure dovrà piegarsi alla furia di Aurelio?

Intanto, Guillermo è sempre più sospettoso dopo il rifiuto del Teatro Real: crede che qualcuno abbia messo i bastoni fra le ruote ad Azucena. I suoi sospetti trovano conferma grazie a Liberto, coi due che scoprono come sia direttamente intervenuto Jeronimo Lopez-Saldana per corrompere i giudici; l’uomo si è vendicato della rottura del fidanzamento della giovane figlia di Hortensia con suo figlio Angel.

Spinto da sua madre Inma invece, Pascual cerca di avvicinarsi ad Hortensia ma senza successo per la reazione della donna, mentre Casilda prova a far riavvicinare Felipe e Dori, dopo che quest’ultima ha deciso di non voler sacrificare la sua carriera per amore.