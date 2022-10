Una Vita, le anticipazioni di lunedì 10 ottobre: Gullermo è senza parole per questo avvenimento, ecco cosa succede oggi.

Si apre una nuova settimana con Una Vita, telenovela spagnola che anche per questo lunedì 10 ottobre è pronta a intrattenere il pubblico di Canale 5; nelle ultime puntate, abbiamo visto come la situazione sia piuttosto difficile per Genoveva, praticamente disperata.

La Salmeron ha ricevuto una notizia davvero scioccante che le ha stravolto totalmente la vita; senza parole poi rimarrà anche Guillermo per un particolare avvenimento. Cosa succede? Le anticipazioni per la puntata di oggi.

Una Vita anticipazioni, Gullermo è senza parole

Genoveva ha ricevuto una notizia direttamente da sua zia di Bilbao, a quanto pare del tutto inaspettata; la Salmeron ha ingerito una grossa quantità di tranquillanti tanto da arrivare a rischiare la vita.

Per questo, pare che Aurelio (una volta saputo quanto successo da Marcelo) andrà su tutte le furie e si scaglierà contro la moglie, che sta portando in grembo suo figlio. Le maniere del Quesada saranno ben lontane dall’essere delicate… Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi poi, Guillermo assiste al provino di Azucena al Teatro Real; la sua fidanzata balla divinamente, ma il Sacristan nota qualcosa di strano nel pubblico.

A quanto pare, un uomo si avvicina alla giuria durante la sua esibizione; alla fine del provino, Azucena non verrà scelta e ci rimarrà davvero molto male. Che qualcuno abbia interferito col giudizio della commissione obbligandoli a rifiutare Azucena? La situazione è parecchia ambigua.

Intanto, Dori e Felipe sono sempre di più ai ferri corti: i due si incontrano per chiarire ma il pensiero dell’infermiera è piuttosto lineare e non è cambiato. La donna, per quanto ami Felipe, non ha intenzione di rinunciare alla sua carriera per diventare la moglie dell’avvocato; ricevuta la notizia, Felipe rimarrà di stucco e deciderà di chiudere per sempre la relazione con l’infermiera.

Si prospetta una nuova delusione amorosa per Felipe, o alla fine avrà il lieto fine (che meriterebbe) insieme all’infermiera? Restate con noi per le altre anticipazioni per la telenovela.