Sei super intelligente? Dipende tutto dal tuo segno

Segni zodiacali: quali sono quelli più intelligenti e meno gelosi? Scopriamo insieme la classifica. Ci sarà anche il vostro?

Gli astri come ormai è noto a tutti possono influenzare molto i nostri caratteri. Oggi parleremo dei segni zodiacali meno gelosi di tutto lo zodiaco.

Anche il vostro farà parte di questa piccola classifica? Andiamo a scoprirlo insieme. Prima di parlare dei segni che dimostrano meno la gelosia, forse si dovrebbe parlare anche di quelli che sono considerati i più gelosi.

Tra questi ultimi ai primi posti troviamo il segno dello Scorpione: sembrerà strano ma è così. Anche se difficilmente mostrano quello che provano, una delle sue più grandi paure è quella di essere tradito.

Questo perché i nati sotto questo segno sono dei tipi molto fedeli: quando si innamora uno Scorpione ci mette tutto il cuore e non vuole vedere cadere a pezzi la coppia. E sono considerati anche i più “focosi” di tutto lo zodiaco.

Segni Zodiacali: chi è il più intelligente e meno geloso

Anche i nati sotto il segno del Cancro sono molto protettivi verso la famiglia. Il senso della gelosia potrebbe nascere per la mancanza di fiducia che si ha verso il partner o forse nasce da un cattivo esempio in famiglia.

In tutto lo zodiaco però c’è un segno che non mostra segni di gelosia ed è proprio quello dei Gemelli. E anche se su di loro si può dire tutto, non si può dire, certo, che siano gelosi.

Sanno anche essere molto loquaci e grazie alla loro parlantina riescono a fare amicizia con tutti e sono considerati i più sociali di tutto lo zodiaco.

Sono considerate anche delle persone versatili e che si adattano molto facilmente. Hanno anche un carattere molto malleabile e difficilmente ci si può litigare.

Anzi, mostrano tanta vivacità e amano anche l’aspetto intellettuale della vita. Per questo motivo sono considerati non solo i meno gelosi di tutto lo zodiaco ma anche i più intelligenti.

Stare accanto ad una persona nata sotto questo è molto semplice: è molto importante però che le diciate sempre la verità. Infatti, non sopporta le bugie, neanche quelle “buone”. È molto più forte di quello che crediate!

E voi siete del segno dei Gemelli? Oppure avete avuto una relazione o conoscete qualcuno che è di questo segno?