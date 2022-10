Lo scrittore Roberto Saviano continua ad attaccare la leader di Fratelli d’Italia. E si schiera con la Francia che ha chiaramente parlato di ingerenze nella politica italiana.

Quello che lo scrittore Roberto Saviano pensa di Giorgia Meloni e del Centrodestra non è una novità. Addirittura, prima delle elezioni, aveva dichiarato che avrebbe lasciato per sempre l’Italia qualora Meloni avesse vinto.

In un lungo articolo sul The Guardian che porta la sua firma, Saviano analizza cosa accadrà all’Italia sotto l’egida di Giorgia Meloni. Lo scrittore esordisce così: “Giorgia Meloni rappresenta un pericolo per gli equilibri democratici in Europa. la sua leadership sembra essere l’antitesi di ciò di cui l’Italia ha bisogno”. Saviano spiega che l’Italia è sempre stato una specie di laboratorio politico: Mussolini è venuto prima di Hitler aprendogli la strada mentre SilviO Berlusconi ha fatto da apripista a Donald Trump. L’autore di Gomorra si sofferma sulla vicinanza tra Giorgia Meloni e il premier ungherese Viktor Orban: entrambi – a suo dire – non solo vogliono annullare i diritti della popolazione ma distruggeranno anche le economia dei rispettivi paesi. Saviano spiega che Meloni come Orban hanno ottenuto il consenso popolare fornendo un finto senso di sicurezza che i cittadini pagheranno con la povertà e la perdita di diritti come l’aborto, i diritti degli omosessuali e dei transessuali e i diritti dei migranti.